Keighley “spoilera” un altro dei giochi più attesi che saranno alla Gamescom

Manca ormai pochissimo ai primi rintocchi della Gamescom 2021, che prenderà il via a breve e in vista della quale abbiamo aperto il nostro hub interamente dedicato alla fiera, dove raccoglieremo le notizie, i recap, i video e gli articoli dedicati alla fiera virtuale dedicata ai videogiochi.

Uno degli eventi più attesi è sicuramente la Opening Night Live, che si terrà mercoledì a partire dalle 19.30 italiane (con trenta minuti di preshow) e dove troveranno spazio tanti videogiochi. Questo appuntamento, organizzato e condotto da Geoff Keighley, darà spazio a produzioni provenienti da moltissimi publisher, al punto che lo stesso Keighley ha assicurato che ci sarà almeno un gioco per ogni principale piattaforma.

Noi di SpazioGames seguiremo la conferenza in vostra compagnia sul nostro canale Twitch, con Stefania – che continua a parlare di sé in terza persona e nessuno sa perché – e Domenico che chiacchiereranno con voi mentre gli annunci si susseguiranno sul palco virtuale dell’evento.

Così, se nei giorni scorsi l’organizzatore aveva già “spoilerato” che vedremo qualcosa di nuovo a tema Saints Row, ecco che arriva prima dal trailer che trovate di seguito e poi da un tweet sul suo profilo ufficiale la conferma di un altro big che sarà della conferenza.

Stiamo parlando di Far Cry 6, l’ambizioso nuovo appuntamento per la storica serie tutta adrenalina e sparatorie di casa Ubisoft, che vedrà il debutto di uno story trailer esclusivo proprio per la Opening Night Live della Gamescom.

Con questo, iniziano a essere molti i giochi già confermati per l’appuntamento, che includerà otto world premiere già nel pre-show. Sappiamo che ci saranno sicuramente, tra gli altri:

Far Cry 6

Qualcosa a tema Saints Row

Death Stranding: Director’s Cut

Sifu

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Call of Duty: Vanguard

Annunci da Devolver Digital.

In precedenza, Far Cry 6 era già stato protagonista della pubblicazione di alcuni video, dove avevamo scoperto lo scenario del gioco e avevamo visto in azione Giancarlo Esposito, che vestirà i panni di un tiranno intento a insegnare i “trucchi del mestiere” anche al suo erede, mentre tenteremo di fermarlo per riportare un po’ di libertà nella nostra terra natia. Per sopravvivere a questa sfida, hanno anticipato gli autori, dovremo diventare bravi anche a improvvisare – perché farsi trovare impreparati, nelle terre di Yara, significa morire.

In merito ai temi del gioco, Ubisoft ha sottolineato come voglia implicare un messaggio politico, parlando di dittature in un Paese che allude al Sud America, ma ha anche sottolineato di non aver fatto specifico riferimento a Cuba.

L’uscita di Far Cry 6 è attesa per il prossimo 7 ottobre, quando il gioco farà il suo esordio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S, oltre che su Amazon Luna.