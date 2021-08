Gamescom Opening Night Live, anticipato il primo annuncio: è un reboot

Geoff Keighley ha anticipato a mezzo social il primo annuncio della Gamescom Opening Night Live, l’appuntamento in calendario per il 25 agosto.

L’annuncio sarà relativo ad un amato franchise e, da quanto trapelato dal teaser di Keighley, si tratterà di Saints Row.

L’IP è sparita da qualche tempo per quanto riguarda nuovi capitoli, mentre ha proposto diversi remaster negli ultimi tempi.

Lo scorso anno, era stato menzionato che avremmo dovuto aspettare ancora un bel po’ per un annuncio, ma a quanto pare l’attesa non dovrebbe essere così lunga.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.

We are “Bossing” it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1

See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021