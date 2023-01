Xbox, Phil Spencer ammette: «non abbiamo fatto abbastanza nel 2022»

Il responsabile del reparto gaming di Microsoft ha riconosciuto che il 2022 è stato un anno davvero deludente di Xbox, affermando che è necessario avere un rilascio costante di grandi giochi in futuro.

Nonostante l’uscita delle nuove console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) e la forza di Game Pass, per quanto riguarda le grandi uscite l’anno appena trascorso è stato abbastanza desolante.

I ritardi di Starfield e Redfall, due titoli molto attesi in sviluppo grazie a Bethesda, hanno fatto sì che il 2022 non si stato memorabile come da programma.

In termini di titoli first-party, solo cinque giochi sono stati pubblicati da Xbox Game Studios e solo uno, ossia Pentiment di Obsidian, era un gioco completamente nuovo sviluppato internamente. Gli altri sono stati As Dusk Falls, un’espansione di Forza 5, una riedizione di Age of Empires e Grounded di Obsidian). Ora, però, è lo stesso Spencer a fare il punto della situazione.

In una nuova intervista rilasciata a IGN US (via VGC), Phil Spencer, capo di Xbox, si è assunto la responsabilità della scarsa programmazione di uscite nello scorso anno.

Tuttavia, Spencer ha anche dichiarato di essere davvero fiducioso per i 12 mesi a venire, che dovrebbero vedere il rilascio di importanti esclusive per Xbox Game Pass su console e PC.

«Il nostro impegno nei confronti dei fan è quello di avere un rilascio costante di grandi giochi che le persone possono giocare sulla nostra piattaforma, e non abbiamo fatto abbastanza nel 2022, non c’è dubbio», ha detto Spencer a IGN.

«Fondamentalmente, la responsabilità è mia. Sono il capo dell’azienda. L’impegno che abbiamo nei confronti dei nostri clienti, per continuare a fornire grandi giochi, è qualcosa che prendo sul serio, che i team prendono sul serio, e il 2022 è stato troppo leggero coi giochi».

E ancora: «Siamo entusiasti di entrare nel 2023, di avere il Developer_Direct – sono soddisfatto dei giochi che abbiamo mostrato – e anche di sapere che Starfield è un gioco che metteremo in evidenza nel suo show, per poi iniziare il 2023 con un buon slancio. Credo che ne avessimo bisogno».

Il primo Developer_Direct di Xbox è riuscito in ogni caso ad andare dritto al punto e svelando tutto quello che c’era da svelare per i giochi protagonisti, con qualche sorpresa davvero gradita.

A proposito di Game Pass, vi ricordiamo che potete approfondire la conoscenza con il servizio in abbonamento di casa Microsoft dando un’occhiata al nostro articolo-guida.

Ma non solo: Xbox e Bethesda dovrebbero tenere anche un evento specifico dedicato a Starfield: attendiamo di scoprire e riferirvi quando si terrà.