Starfield sarà rinviato oppure no? Arrivano notizie poco incoraggianti

L’uscita di Starfield, l’atteso RPG spaziale di Bethesda, è genericamente attesa nel 2023, sebbene al momento non conosciamo ancora la data di uscita ufficiale.

Il titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante), vedrà il giocatore impegnato in un gran numero di mondi da esplorare.

Sulla carta contenutisticamente impressionante, considerata anche la mole di pianeti da visitare, sono in molti a domandarsi se Starfield subirà un qualche tipo di rinvio.

Ora, dopo che Game Pass aveva già svelato in tempi non sospetti che l’uscita della nuova ambiziosa esclusiva Xbox fosse prevista per i primi mesi del 2023, qualcuno pensa che il gioco possa essere spinto più in là nel corso dell’anno.

Come riportato anche da Gaming Bolt, Starfield, atteso per la prima metà del 2023, ha generato un’enorme quantità di hype, anche se c’è la possibilità di doverlo aspettare un po’ più a lungo del previsto.

Questo, quantomeno, è quanto sostiene lo YouTuber MrMattyPlays, che in un episodio del podcast Defining Duke ha recentemente affermato che, in base a quanto ha sentito da una fonte di cui si fida “parecchio”, Starfield è in procinto di subire un nuovo ritardo.

MrMattyPlays ha chiarito che non si tratterà di un ritardo significativo, visto che si parla di un lancio estivo, prima del mese di settembre (a meno che non subisca un altro ritardo, ovviamente).

Considerato il programma di uscite Xbox per i titoli first party nei prossimi mesi, non sarebbe una grande sorpresa: Redfall dovrebbe essere lanciato a maggio, mentre Forza Motorsport e Minecraft Legends dovrebbero uscire in primavera.

In un certo senso, avrebbe senso che Microsoft posticipasse Starfield di un altro paio di mesi per distanziare un po’ di più il titolo dalle sue grandi uscite. Bethesda ha comunque ribadito di recente che il gioco uscirà nel primo semestre dell’anno, quindi al momento è questo il dato ufficiale da tenere in considerazione.

Ricordiamo anche che Starfield riceverà uno showcase a lui dedicato, durante il quale potremo ottenere dettagli concreti sulla sua data di uscita, quindi rimanete sintonizzati.

Ricordiamo ad ogni modo che tra pochi giorni è atteso un interessante Direct a tema Xbox e Bethesda, ricco di novità e – si spera – date di uscita.

Se invece volete sapere tutto – ma proprio tutto – ciò che è stato reso noto sul titolo in questione, potete sempre recuperare il nostro ricchissimo recap, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.