Bethesda, potrebbe esserci un altro evento alle porte, ma non è quello che pensate

Domani, 25 gennaio, Xbox e Bethesda presenteranno un Developer_Direct, offrendo ai fan uno sguardo interno su alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nelle prossime settimane, sebbene a quanto pare potrebbe essere in programma anche un altro evento.

L’evento alle porte si concentrerà su grandi funzionalità, presentazioni estese del gameplay e le ultime informazioni sui giochi Xbox in lancio nei prossimi mesi, tra cui The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall.

Per dedicare il giusto tempo all’attesissimo Starfield di Bethesda Game Studios, è in preparazione anche un secondo show indipendente dedicato al titolo in questione, ma parrebbe proprio che le sorprese non siano finite qui.

Come riportato anche da Insider-Gaming, sembra proprio che Bethesda stia pianificando un altro evento durante il prossimo mese di marzo.

Fonti di Insider-Gaming hanno quindi reso noto che Microsoft ospiterà un evento Bethesda per i media all’inizio di marzo, ma non è chiaro se l’evento sarà anche pubblico.

Nonostante il clamore, al momento ci si aspetta che vengano presentati solo Redfall e The Elder Scrolls Online, che saranno entrambi presenti nel Developer_Direct del 25 gennaio.

Le fonti hanno inoltre confermato che la data di uscita del 2 maggio per Redfall, rivelata per la prima volta da Okami Games e confermata da Jez Corden di WindowsCentral, è «bloccata».

Per quanto riguarda l’aggiornamento di The Elder Scrolls Online, l’evento di inizio marzo suggerisce che l’aggiornamento dovrebbe essere previsto per quella data, sebbene le fonti hanno suggerito che il grande aggiornamento del 2023 è lontano un paio di mesi e arriverà probabilmente in estate.

Sebbene Microsoft sia stata molto trasparente su cosa aspettarsi al Developer_Direct, una recente indiscrezione suggerisce che durante l’evento potrebbe essere annunciato un big mai visto prima.

Ricordiamo che i fan dovranno sintonizzarsi sui canali Xbox e Bethesda alle 21 ora italiana di mercoledì 25 gennaio per scoprire tutte le novità: su SpazioGames lo seguiremo in diretta, quindi non mancate!