Xbox Developer Direct: tutti gli annunci e i trailer

Il primo Developer_Direct di Xbox è riuscito a mettere i puntini sulle giuste “i”, andando dritto al punto e svelando (quasi) tutto quello che c’era da svelare per i giochi protagonisti, con anche qualche sorpresa.

Se, comunque, vi siete persi qualcuna delle novità, eccoci con un bel recap completo di tutto quello che dovete sapere sugli annunci del Developer_Direct del 25 gennaio 2023.

Xbox Developer_Direct: vediamo tutti gli annunci

Xbox Developer_Direct: tutti i giochi

Di seguito, per comodità, trovate il sommario dei giochi trattati. Potete premere il nome di quello che vi interessa per saltare direttamente a quel paragrafo.

Minecraft Legends

Minecraft è una miniera d’oro (capìta, vero? ndr) e vuole continuare ad estendere la sua proposta ludica con uno spin-off come Minecraft Legends.

Il gioco mescolerà l’universo della celebre saga a delle meccaniche di azione e strategia, dove affronterete battaglie, raccoglierete risorse e dovrete salvare l’Overworld.

Durante l’evento, è stato confermato che il gioco arriverà dal day-one su Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming) ed è stata fissata la data di debutto: potremo giocarci dal 18 aprile 2023.

Forza Motorsport

Developer_Direct ha poi premuto subito sull’acceleratore (oggi va così…) passando a Forza Motorsport, uno dei piatti forti più attesi della serata. La presentazione, come era lecito aspettarsi, ha confermato la grande ambizione di Turn 10, che vuole proporre la più grande selezione di auto di sempre per una simulazione.

Il comparto grafico sarà completamente next-gen, si parla anche di danni che compariranno sui veicoli a seconda della direzione dell’urto sulla carrozzeria. E, cosa notevole, si parla di un gioco che girerà in 4K a 60 fps con ray-tracing in tempo reale su console – il che non fa che mettere addosso agli amanti del genere molta molta curiosità.

Purtroppo, però, non arriva ancora una finestra di lancio definitiva: viene confermato che arriverà nel 2023, ma non sappiamo ancora quando.

Hi-Fi Rush

L’asso a sorpresa della serata è stato senza ombra di dubbio Hi-Fi Rush, il nuovo videogioco di Tango Gameworks, che cambia completamente mood e atmosfere rispetto ai The Evil Within e a Ghostwire Tokyo, lanciandosi su un coloratissimo rhythm game d’azione molto sopra le righe.

A metà strada tra Jet Set Radio e No More Heroes, il nuovo gioco che vede Shinji Mikami come produttore esecutivo vi mette nei panni di una giovane rockstar, Chai, che ha subito degli esperimenti da una compagnia ed è pronto a sfoderare musica e colpi pirotecnici per farsi strada – tra mini-giochi scanditi dal ritmo.

La notizia forse ancora più clamorosa è che Hi-Fi Rush è disponibile ora Xbox Game Pass per PC e Xbox Series X|S.

The Elder Scrolls Online: Necrom

Come preannunciato, c’è spazio anche per Necrom, la prossima espansione di The Elder Scrolls Online.

Grazie a questa espansione, l’MMORPG proporrà due nuove regioni, dungeon, sfide e ovviamente quest annesse. Vi ritroverete così a tu per tu con la penisola di Telvanni (a est di Morrowind), ma avventure vi attenderanno anche ad Apocrypha.

Tra le novità, per i giocatori più rodati, anche l’introduzione della nuova classa Arcana, che ben si lega proprio ad Apocrypha e ai suoi collegamenti con l’Oblivion.

Il debutto dell’espansione è fissato per il 5 giugno su PC e per il 20 giugno su Xbox.

Redfall

Lo show si è chiuso con Redfall, che sta scaldando le armi (e i denti da vampiro) in vista del debutto. Dopo il rinvio dello scorso anno, il titolo di Arkane Austin (Prey, anche se il director Harvey Smith è quello di Dishonored 2) ha sfoggiato un bel po’ di gameplay durante Developer_Direct.

Il talentuoso team di Betehsda Softworks, famoso per i suoi immersive sim, ha assicurato che parliamo del suo progetto più ambizioso, dove affronteremo una serie di missioni a tu per tu con vampiri spietati a cui dovremo dare la caccia.

La grande novità è soprattutto la data d’uscita: potremo giocare a Redfall dal 2 maggio, quando arriverà su PC, Xbox Series X|S e ovviamente anche su Game Pass fin dal day-one.

A stretto giro, sappiamo che Xbox e Bethesda dovrebbero tenere anche un evento specifico dedicato a Starfield: attendiamo di scoprire e riferirvi quando si terrà.