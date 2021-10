Xbox Game Pass Ultimate è gratis per due mesi grazie a una promozione

Xbox Game Pass Ultimate è ormai considerabile la vera e propria punta di diamante dei servizi di Microsoft dedicati al gaming, contribuendo in larga parte al successo ottenuto dalle ultime console della casa di Redmond.

Se avete sempre avuto voglia di poter provare il servizio, a partire da oggi potrete approfittare di una nuova promozione: grazie a Discord potrete ottenere i primi due mesi gratis di Xbox Game Pass Ultimate!

A partire da oggi saranno aggiunti diversi giochi al catalogo, tra i quali è disponibile anche un big fin dal giorno del lancio.

Tra le nuove aggiunte particolarmente interessanti è presente anche un gioco di Dragon Ball competitivo e molto amato dai fan, imperdibile dunque per chiunque sia in possesso dell’abbonamento.

Discord e Xbox hanno annunciato da poco una nuova interessante collaborazione: tutti coloro sono attualmente iscritti al servizio Nitro, o intenderanno farlo nei prossimi giorni, avranno diritto ad accedere a due mesi gratis di Game Pass Ultimate.

La promozione è riservata esclusivamente ai nuovi abbonati del servizio Xbox: potranno dunque accedervi soltanto quegli utenti che non sono mai stati iscritti all’incredibile catalogo in abbonamento.

Se siete già abbonati a Discord Nitro, non dovrete fare altro che dirigervi alle vostre impostazioni e controllare l’apposita sezione dei regali: lì troverete il bonus legato a Xbox Game Pass Ultimate e potrete immediatamente riscattare il codice. Questo significa che potrete anche scegliere di pagare un solo mese di Nitro per avere immediatamente accesso a due mesi gratis del catalogo di Microsoft.

