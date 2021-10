Xbox, il nuovo controller gioca con i vostri sentimenti

In questi giorni, Microsoft sta festeggiando i 20 anni di Xbox, il marchio con cui l’azienda si buttò nel mondo dei videogiochi per la prima volta.

Mentre l’azienda continua il suo viaggio nel mondo del gaming con la console ammiraglia Xbox Series X, iniziano le celebrazioni per al storia del brand.

Il marchio da gaming di Microsoft compie un anniversario importante, così come li compie Major Nelson, l’uomo immagine di Xbox dalla nasscita ad oggi.

A partecipare al festeggiamento ci ha pensato anche Solitario che, a suo modo, ha voluto celebrare il prezioso traguardo di Xbox.

E non può non mancare lo strumento principale di ogni videogiocatore, Xbox e non, ovvero il controller a tema per festeggiare il ventennale.

Ad aggiungersi alla già svariata collezione di controller, Microsoft ha prodotto un pezzo unico perfetto per i veri fan della X, che giocherà con i vostri sentimenti.

L’annuncio è arrivato ovviamente su Xbox Wire, con dettagli precisi sull’estetica del controller, con tanto di preordine, prezzo e data di uscita.

Lo speciale controller sarà disponibile dal 15 novembre prossimo, giorno dell’anniversario in questione, ed è già possibile preordinarlo dal sito ufficiale, anche dall’Italia.

La stessa Microsoft definisce il controller “sentimentale”, e in effetti i più attenti noteranno tanti dettagli che dimostrano molta attenzione:

«I colori verde e nero traslucido del controller ti fanno tornare indietro nel tempo fino al momento in cui venne lanciata la prima console Xbox verde traslucido. Guarda attraverso la parte superiore nera traslucida per vedere i dettagli interni argentati che rappresentano il progresso della tecnologia Xbox degli ultimi 20 anni»

Sebbene guardi al passato, il controller Xbox per il ventennale usufruisce di tutti gli strumenti che hanno i controller moderni, niente escluso.

Tra le aggiunte interessanti, perfette per i fan, c’è anche il fatto che il logo centrale nel pad non è quello moderno ma, quello sì, richiama il passato con il verde della console originale.

La chicca finale è che, connettendo il controller ad una Xbox Series X|S, potrete sbloccare un tema dinamico esclusivo. Ma non solo: connettendola alla console di un amico lo sbloccherete anche per loro, facendogli un regalo.

Insomma, non c’è niente che i fan di Xbox possano trovare di negativo in questo pad. Ma anche in queste scarpe, che allo stesso modo celebrano il ventennale.

Ma ce ne sono per tutti i gusti, perché anche Sony ha voluto omaggiare PlayStation 5 con delle scarpe ufficiali, in questa console war dell’abbigliamento.

E Nintendo non poteva starsene sicuramente ferma, perché ha scelto Animal Crossing come marchio per creare delle nuove scarpe in collaborazione con Puma.