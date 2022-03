Xbox ora ha dei controller pelosi dedicati a Sonic, e li potete vincere gratis

C’è da dire che Microsoft non si è mai tirata indietro nel produrre Xbox a tema, e quella dedicata al nuovo film di Sonic va probabilmente oltre.

Il lungometraggio è il sequel del fortunato film delle origini uscito qualche anno fa, con un clamoroso Jim Carrey nei panni di Robotnik.

Un film che abbiamo visto di recente anche ai The Game Awards 2021, con un trailer che ci ha fatto ben sperare nell’avere un seguito pieno di avventura e divertimento.

Mentre Tails, la storica spalla del porcospino, di recente è voluto diventare addirittura uno youtuber, e non sappiamo che pensare.

Per lanciare Sonic 2, in uscita il prossimo 8 aprile, Microsoft ha deciso di produrre una Xbox Series S decisamente particolare, con annessi controller.

Nel caso pensiate di aver letto male il titolo della notizia possiamo confermarvi che è tutto vero. Ci sono dei controller pelosi per Xbox.

We might need glasses because these controllers look fuzzy.

Follow and RT with #XboxSonic2Sweepstakes for a chance to win a Sonic 2 Xbox Series S Custom Console and Controllers.

Age 18+. Ends 4/4/22. Rules: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8

— Xbox (@Xbox) March 22, 2022