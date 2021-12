Xbox Series S di Garfield è la cosa più stramba che vedrete oggi, ma potete vincerla gratis

Xbox Series S è la sorella minore della console next-gen più performante di casa Microsoft, ma non per questo la meno amata.

Come sappiamo, complici anche le caratteristiche hardware differenti che permettono una maggiore reperibilità dei componenti, Xbox Series S ha numerose volte surclassato nelle vendite le sue compagne introvabili, dalla Series X alla PS5, e ha conquistato di diritto un posto nel cuore dei giocatori.

Series S è l’unica macchina capace di dare un biglietto di ingresso nella nuova generazione che è possibile trovare facilmente sia in negozi fisici che online, e sicuramente il suo prezzo competitivo ha stuzzicato non poco le tasche di molti.

Dato l’enorme successo della console, Xbox ha messo a disposizione una versione molto particolare dell’hardware, che presenta interamente una decorazione a tema Garfield.

Warning: do NOT feed your console lasagna.

Follow and RT with #XboxGarfieldSweepstakes for a chance to win this custom Garfield Xbox Series S in celebration of @NickBrawlGame.

Age 18+. Ends 12/23/21. Rules: https://t.co/yCF9A3cvV6 pic.twitter.com/itorAPJl9A

— Xbox (@Xbox) December 10, 2021