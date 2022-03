Tails, la spalla di Sonic, è diventato un youtuber ed è già il nostro preferito

Siamo ormai abituati a vedere ogni tipo di iniziativa di marketing nel mondo dei videogiochi, ma nel 2022 potevate sperare di vedere Tails, lo storico amico di Sonic, aprire un canale YouTube?

In un momento in cui il franchise di SEGA è tornato un po’ in auge, effettivamente c’era da aspettarselo di vedere iniziative del genere.

Proprio durante gli ultimi The Game Awards 2021 abbiamo avuto una doppia dose di Sonic, con tanto di nuovo trailer del prossimo film in cui sarà proprio Tails.

I cui produttori, abbiamo scoperto qualche settimana fa, saranno anche alle prese con il film di It Takes Two, annunciato di recente.

SEGA è sempre stata molto attenta a promuovere in maniera efficace i propri brand, in particolare Sonic, dai gadget alle iniziative particolari.

Che sia il concerto per il trentennale, attività sui social network, oppure ovviamente rimasterizzazioni di giochi del passato come Sonic Colours Ultimate, la casa nipponica è spesso in prima linea.

Ogni tanto, però, ci sorprende con qualcosa di decisamente curioso che era difficile prevedere. Come il fatto che Tails aprirà un canale YouTube.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter, con le prime informazioni su questa strana iniziativa.

We're excited to announce: TailsTube! A fun and informative, Tails-hosted show about all things Sonic, coming to you next week! pic.twitter.com/yDTMAZHjgU — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) March 17, 2022

TailsTube, questo il nome del canale, sarà uno show “divertente ed informativo” tutto incentrato su Tails e condotto dallo stesso, in cui si parlerà di tutto quello che riguarda il mondo di Sonic.

La prossima settimana uscirà la prima puntata in cui Tails, dalla sua stessa voce in modalità v-tuber, risponderà ad alcune domande frequenti e porterà alcuni ospiti.

Che altro dire se non che non vediamo l’ora di seguire il nostro nuovo content creator preferito. E chissà che, prima o poi, non usciranno anche delle informazioni su Sonic Frontier.

Di certo non vedremo scene come quella che vi abbiamo raccontato qualche tempo fa, con un rapinatore vestito da Sonic che è fuggito anche… in fretta.