Ora c’è una borsa porta Xbox Series S che costa più di Xbox Series S

Siete riusciti finalmente a comprare una Xbox Series X… oppure non ci siete riusciti e avete optato per la più piccola sorella minore Xbox Series S.

In realtà non importa quale delle due avete acquistato, perché adesso c’è una borsa che serve per custodire gelosamente le vostre console Xbox.

Stiamo parlando della nuova Nanuk 938 Waterproof Hard Case, una custodia rigida che garantirà alle vostre macchine una protezione totale da qualsiasi pericolo o agente atmosferico.

La custodia in questione è creata per i giocatori che hanno intenzione di portare la propria Xbox Series X/S in ambienti poco ospitali e pericolosi ed è dotata di vari alloggi : per due controller, quattro paia di batterie in più, headset e tutti i vari cavi richiesti.

La teca ha anche una speciale valvola che regola la pressione atmosferica nel caso in cui stiate viaggiando su un aereo, il che riduce anche le possibilità che l’Xbox venga danneggiata dalle turbolenze.

All’interno di questa borsa porta-Xbox troviamo anche un’imbottitura in grado di ridurre al minimo tutti i possibili movimenti della console ed evitare che sbatta o si graffi.

Ma la vera star del pacchetto non sono tanto gli accessori o l’imbottitura. No, il pezzo forte è proprio il prezzo, che addirittura supera quello di Xbox Series S.

La piccolina di casa Microsoft, infatti, ha un prezzo di circa 300 euro, mentre questa custodia costa ben $377, ovvero quasi 340€.

Dunque, nel caso in cui abbiate una Series S e vogliate comprare una custodia per trasportarla ovunque senza alcun danno, dovrete spendere di più della console stessa.

Non siamo quindi sicuri che un tale acquisto valga la pena, a meno che non siate degli avventurieri pronti a sottoporre la vostra Xbox a tutti i pericoli immaginabili.

Per concludere, questo è stato sicuramente un anno da record per Xbox: le vendite di Series S hanno stupito tutti.

Proprio per questo motivo, Microsoft ha deciso di interrompere la produzione di Xbox One, dedicandosi completamente alla next-gen.

Infine, Xbox starebbe lavorando a un’esclusiva a dir poco sorprendente in concerto con gli ex sviluppatori di Halo.