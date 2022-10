Xbox, le vendite sono in aumento nonostante la crisi delle scorte

Xbox Series X|S hanno iniziato la generazione soffrendo, come PS5, la crisi dell’approvvigionamento delle scorte.

Mentre Series S si trova abbastanza facilmente, anche su piattaforme come Amazon, Series X è sempre difficile da acquistare con facilità.

E proprio Xbox Series S sta registrando delle vendite sorprendenti, perché è comunque un’offerta ottima e facilmente recuperabile.

Negli ultimi mesi più volte si sono visti segni di apertura per quanto riguarda la risoluzione della crisi delle scorte, e chissà che una soluzione non possa arrivare definitivamente.

In ogni caso le vendite di Xbox sono in aumento, nonostante Microsoft non riesca a consegnare le console con efficacia.

Come riporta IGN US, Microsoft ha riferito che le vendite di hardware sono aumentate del 13% nel periodo tra luglio e settembre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Un anno dopo, Xbox sta vendendo ancora di più di quanto non vendesse nel primo trimestre dopo il lancio della nuova generazione.

Considerato che nell’ultimo trimestre le vendite di hardware erano addirittura calate dell’11% rispetto all’anno precedente, un aumento del 13% è ancora più importante di quanto non sembri.

In totale, nell’ultimo trimestre, Xbox ha registrato un fatturato di 3.61 miliardi di dollari per un totale di 50.1 miliardi di dollari, con un aumento dell’11% anno su anno.

Considerato che in questo periodo non ci sono state neanche delle grandi uscite per Xbox, quindi le vendite sono aumentate sicuramente solo per l’hardware, con il contributo di Xbox Game Pass che sicuramente aiuta.

Un servizio che ha aiutato anche molte saghe a diventare famose. Come Yakuza che, per gli autori, è stato aiutato anche dai servizi in abbonamento in Occidente.

E chissà che le vendite non possano aumentare con l’arrivo dell’equivalente di Genshin Impact che Xbox sta cercando in esclusiva.

Anche PS5 sta affrontando la crisi delle scorte con delle vendite comunque ottime, come è stato rivelato di recente.