Un Genshin Impact esclusivo per Xbox è il desiderio di Microsoft

Genshin Impact è sicuramente un gioco-fenomeno, specie all’interno del panorama dei free-to-play di successo, grazie a una mole di contenuti sempre nuova e fresca.

Il titolo creato da miHoYo che omaggia a tratti anche un classico come Zelda Breath of the Wild (che trovate anche su Amazon) non ha infatti mai spesso di coinvolgere la community.

In attesa del lancio dell’aggiornamento 3.2, che esordirà il prossimo 2 novembre, è stato confermato anche che il successivo aggiornamento 3.3 introdurrà anche l’italiano.

Mentre il futuro del titolo miHoYo è quindi più che roseo, sembra proprio che Microsoft vorrebbe un action RPG – o meglio, una sorta di rivale di Genshin Impact – da portare su Xbox.

Come riportato anche da VGC, sembra che Microsoft sia in cerca del suo Genshin Impact, cercando fra vari team in Cina per trovare una produzione che possa rivaleggiare col gigante di miHoYo.

Su console, il gioco è infatti ad uso e consumo dei soli giocatori PlayStation, ovvero PS4 e PS5, grazie a un accordo di esclusiva stipulato con Sony diversi anni fa.

Daniel Ahmad, analista senior presso il ricercatore Niko Partners, ha dichiarato a Reuters che «gli sviluppatori di giochi cinesi stanno cercando di standardizzare i loro strumenti di sviluppo, creare processi di produzione avanzati e investire in team su larga scala».

Reuters sostiene che le fonti indicano che Microsoft sta esplorando i mercati cinesi alla ricerca di nuovi sviluppatori da coinvolgere. L’azienda starebbe inoltre corteggiando anche gli studi indipendenti con offerte di grandi somme di denaro.

Sebbene Sony non sia proprietaria dell’IP di Genshin Impact, ha collaborato con lo sviluppatore miHoYo all’inizio dello sviluppo del gioco e ha contribuito a portarlo sul mercato. Il titolo è in ogni caso anche disponibile su PC e dispositivi mobile.

