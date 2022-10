PS5 è una delle console più vendute di sempre al lancio, nonostante la crisi di scorte

Nonostante l’ormai nota crisi di scorte abbia reso acquistare PS5 molto complicato, sembra che la domanda degli utenti non sia mai crollata, permettendo alla console next-gen di raggiungere un traguardo davvero impressionante.

Un nuovo report di GfK (via GamesIndustry.biz) segnala infatti che la nuova console di casa Sony è riuscita a raggiungere due milioni di unità vendute nel Regno Unito: significa che quello di PS5 è il quarto lancio migliore di sempre in questo paese (potete richiedere un invito per acquistarla su Amazon).

Considerando che Sony ha avuto non pochi problemi per la produzione delle sue periferiche hardware, che potrebbero essere in via di risoluzione già da questo Natale e dal prossimo anno, si tratta di un risultato molto importante: PlayStation 5 ha raggiunto ha infatti pareggiato il risultato ottenuto da PS3 nello stesso arco di tempo, ovvero 98 settimane.

I dati sono però inferiori a quelli ottenuti dai predecessori PS4 e PS2, che hanno raggiunto 2 milioni di unità vendute nel Regno Unito rispettivamente in 75 e 60 settimane.

A dominare la classifica è invece una console di casa Nintendo: stiamo parlando naturalmente di Wii, che ha piazzato la stessa quantità di console in sole 57 settimane.

Va comunque valutato che PS5 è riuscita a raggiungere questo risultato anche con la crisi di scorte attualmente in corso: con buona probabilità, se ci fosse stata una maggiore disponibilità del prodotto, Sony avrebbe potuto raggiungere questa cifra anche più rapidamente.

Per rendere maggiormente evidente l’incredibile successo di PlayStation 5, basta confrontare i dati con quelli di Nintendo Switch: la console ibrida ha infatti impiegato 140 settimane per ottenere i suoi stessi risultati, e senza alcuna evidente crisi di scorte particolarmente grave al lancio.

Sebbene i dati riguardino naturalmente il solo Regno Unito, si tratta indubbiamente di una nuova conferma di una console sempre più amata dai giocatori: l’augurio è che, come suggeriscono le prime indiscrezioni, la crisi di scorte possa definitivamente diventare un lontano ricordo, dopo quasi due anni dal lancio.

Cogliamo l’occasione per segnalare un’interessante novità per tutti gli utenti che possiedono già la console next-gen: Sony ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento a sorpresa di stabilità per PlayStation 5.