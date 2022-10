Xbox Series S è un trionfo per Microsoft, nonostante le polemiche

Se da un lato sembra che molti sviluppatori non abbiano ancora visto di buon occhio Xbox Series S, dall’altro la reazione dei fan ha dimostrato di essere ben diversa: la console next-gen più economica si è infatti rivelata un vero trionfo, emerso anche grazie agli ultimi dati condivisi da Microsoft.

La piattaforma ha infatti permesso a un pubblico molto più vasto di accedere facilmente alla next-gen, non solo dimostrandosi più facile da acquistare in negozio oppure online rispetto alla sorella maggiore più potente, ma anche per via di un prezzo decisamente più accessibile (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon).

Proprio nelle scorse ore vi avevamo segnalato una polemica che ha fatto discutere non poco la community: sembrerebbe infatti che diversi sviluppatori avessero iniziato a chiedere a Microsoft di togliere l’obbligo di sviluppare giochi next-gen anche su Xbox Series S, accusata di mettere un freno alle potenzialità di questa generazione e di essere addirittura «un male».

I fan possono però dormire sonni sereni: non solo la casa di Redmond ha sempre respinto al mittente tali richieste, ma nelle ultime ore ha anche segnalato un dato molto interessante che svela definitivamente perché Microsoft non rinuncerà mai a Series S.

L’analista Benji-Sales (via ComicBook) ha infatti riportato un’affermazione di Satya Nadella, CEO di Microsoft: sembra infatti che addirittura la metà dei giocatori che hanno scelto di acquistare la console siano nuovi all’ecosistema Xbox.

In altre parole, il 50% degli acquirenti di Xbox Series S — o almeno una buona parte di essi — non avrebbe mai acquistato una console di casa Microsoft se non fosse stato per la promessa di accedere alla next-gen a un prezzo conveniente.

Un’affermazione che sembra essere rivolta anche come risposta agli sviluppatori più polemici, come sottolineato dal giornalista Christopher Dring di GamesIndustry.biz: la casa di Redmond non rinuncerà mai a questa piattaforma perché, semplicemente, è un successo che porta nel proprio ecosistema tantissimi nuovi giocatori.

Some devs might find having to make games for the Series S restrictive. But this is why Microsoft feels it's worth it. Because a more affordable device, coupled with a subs service, makes next-gen console gaming that little bit more accessible. In other words: More players https://t.co/LjdtD4wC4o — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 25, 2022

Insomma, che ad alcuni sviluppatori piaccia oppure no, la console next-gen più economica è qui per restare e continuare a strappare la sua importante fetta di consumatori: i giocatori potranno dunque continuare a poter acquistare i loro giochi preferiti senza ulteriori preoccupazioni, pur sopportando qualche inevitabile limite di natura tecnica.

Limiti che potrebbero presto essere “nascosti” grazie a un nuovo importante kit di sviluppo realizzato da Microsoft, che sarebbe in grado di consentire prestazioni videoludiche ancora più potenti: vedremo se effettivamente nei prossimi mesi sarà possibile assistere a visibili miglioramenti.