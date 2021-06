Xbox, le uscite della settimana per One e Series X (14-18 giugno)

In attesa delle prossime conferenze relative all’E3 2021, non si fermano le nuove uscite per Xbox Series X|S e Xbox One, con una schiera di new entry pronte a soddisfare i gusti dei fan.

Xbox Game Pass è ormai un’istituzione, e le novità che riescono a ritagliarsi un posto all’interno del servizio sono sempre numerose, anche grazie al supporto degli abbonati in crescita costante.

La possibilità che il servizio in abbonamento di Microsoft possa debuttare su Nintendo Switch è stata più volte menzionata nel corso degli scorsi mesi, e una recente dichiarazione sibillina non fa che rinsaldare l’ipotesi.

La conquista della portatile dell’azienda giapponese rientrerebbe del tutto nei piani futuri di Microsoft, attualmente alle prese con una strategia di espansione decisamente rilevante, Game Pass incluso.

Ma adesso è giunto il momento di dare uno sguardo alle prossime uscite relative alle console del colosso di Redmond, con annesse date di lancio:

16 giugno

Gallic Wars Battle Simulator

Heliborne

17 giugno

Wingspan

Discolored

18 giugno

Galaxy Champions TV

Ad aprire le danze in questa nuova settimana, che si preannuncia ricca di annunci in arrivo dalla kermesse losangelina, ci penserà Gallic Wars Battle Simulator, titolo strategico dall’approccio roguelike che ci darà l’occasione di combattere le legioni romane facendo affidamento anche sulla magia.

Rimanendo in tema bellico, Heliborne porterà degnamente il testimone consentendoci di pilotare una serie di elicotteri antichi e moderni. Saranno presenti missioni in co-op e varie modalità multiplayer con giocatori da tutto il mondo.

Il 17 giugno è il turno di Wingspan, card game strategico con degli splendidi volatili a fare da protagonisti. Ogni animale sarà dotato di caratteristiche uniche, grazie alle quali potrà scatenare una serie di reazioni a catena per sconfiggere gli avversari.

Le new entry proseguono con Discolored, avventura con elementi puzzle ambientata in una location assolutamente deserta. La nostra missione, come suggerisce il titolo, sarà solo una: riportare i colori in un mondo grigio e spento.

Galaxy Champions TV chiuderà in bellezza la settimana, consegnando ai videogiocatori un’esperienza shooter direttamente ispirata al classico arcade Smash TV. I fan di prodotti come Enter The Gungeon troveranno pane per i loro denti in questo titolo, ricco di nemici, upgrade e boss fight.

Nel mentre, su Xbox Store sono in corso le offerte Deals Unlocked, con una serie di sconti su altrettanto numerosi big, per un totale di oltre 500 prodotti, tra i quali figurano Assassin’s Creed Valhalla, Grand Theft Auto V, Halo The Master Chief Collection e numerosi altri.

Proseguono inoltre i Free Play Days, eventi che consentono agli utenti abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate di provare gratuitamente una selezione di giochi. In attesa delle novità in arrivo dall’E3, non perdete l’occasione di tenervi impegnati con alcuni dei titoli proposti da Microsoft.

Se le uscite videoludiche non vi bastano, sappiate che l’azienda americana ha in serbo qualche altra sorpresa. È stato infatti confermato l’arrivo di un periodo di prova di 30 giorni per Disney+ su Xbox Game Pass Ultimate.