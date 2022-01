Xbox lavorerebbe a un’esclusiva “mostruosa” da uno studio legato a Halo

Queste settimane sembrano essere davvero molto interessanti per tutti i giocatori Xbox, visto che a quanto pare la compagnia ha intenzione di realizzare un nuovo titolo in esclusiva realizzato da sviluppatori di un certo pregio.

Che sia abbia o no un abbonamento Xbox Game Pass attivo, c’è da dire che il 2022 della Casa di Redmond è partito con il piede giusto.

Proprio di recente Halo Infinite si è rivelato essere un successo su tutta la linea, visto l’ultimo capitolo del franchise Xbox sembra aver conquistato davvero tutti.

Senza contare che prossimamente Xbox potrebbe ospitare altri giochi di un certo peso, questa volta due remastered delle saghe più amate del colosso americano.

Un'immagine di Monster Hunter Rise.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di GR+, un titolo ispirato alla saga di Monster Hunter pare essere presumibilmente in lavorazione per Xbox, sviluppato da un ex studio di supporto del franchise di Halo.

All’inizio di questa settimana, il giornalista di Venturebeat Jeff Grubb aveva infatti parlato di un nuovo progetto dello studio Certain Affinity nel suo podcast Grubbsnax.

Quelle affermazioni sono state ora confermate da Windows Central, che suggerisce che il gioco – nome in codice Project Suerte – sarà un titolo ispirato a Monster Hunter di Capcom, con grandi battaglie tra mostri e un gameplay multigiocatore.

I dettagli al momento sono scarsi, ma Windows Central afferma che il progetto è in sviluppo dall’estate del 2020, ed è probabilmente previsto per il 2023 e il 2024, anche se ovviamente queste finestre di lancio sono soggette a cambiamenti.

Fondata nel 2006 dall’ex sviluppatore di Bungie Max Hoberman, Certain Affinity ha lavorato a stretto contatto con Microsoft fin dai tempi di Xbox 360. Dal 2007, ha contribuito allo sviluppo di più capitoli della saga di Master Chief, oltre a vari Call of Duty, il DOOM del 2016 e Left 4 Dead.

Lo studio ha anche sviluppato nel 2008 il discreto RTS Age of Booty, mentre nel 2011 è stato il turno di Crimson Alliance. Attualmente, il team sta lavorando su Transformers Online e sull’FPS Last Expedition.

