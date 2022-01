Xbox, due esclusive tra le più amate potrebbero tornare come remastered

Abbiamo parlato molto di Xbox ultimamente, in particolare di Microsoft e dell’acquisizione clamorosa di Activision Blizzard. Ma c’è spazio anche per gli storici franchise.

La piattaforma Microsoft sta costruendo un Xbox Game Pass sempre più imponente, che è composto ovviamente anche da esclusive tra le più amate.

Come Fable, tra i più apprezzati giochi Xbox, il cui nuovo capitolo è stato annunciato tempo fa ma di cui ancora non sappiamo granché (e forse ci vorrà molto tempo).

E ovviamente Gears of War, il cui ritorno con un remake o remastered è al centro di tanti rumor da tempo, ma mai confermati e, anzi, spesso smentiti.

Proprio questi due franchise sono al centro di un nuovo rumor emerso in queste ore, secondo il quale potrebbero tornare a soddisfare i fan di Xbox.

Fable e Gears of War mancano da un po’ dalle console di casa Microsoft, e in attesa di nuovi episodi, le due saghe potrebbero essere oggetto di remastered.

Come riporta Dualshockers, Microsoft si starebbe preparando per lanciare questi due progetti molto speciali, stando alle parole di un noto insider.

In occasione di una puntata di Xbox Era Podcast, Shpeshal_Nick (al centro di tanti rumor diventati poi reali) ha svelato proprio questo rumor.

(Rumor) According to Shpeshal Nick there is another Xbox franchise getting The Master Chief Collection style treatment

The main speculation is a Gears or Fable collection.

Timestamp:https://t.co/MkCgZwEWlW pic.twitter.com/S3t1MiNaFM

