Xbox Game Pass, svelato il primo gioco gratis di marzo (ed è Day One)

Se pensavate di essere a posto coi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, sappiate che è stato da poco rivelato il primo titolo gratis ad approdare sul catalogo a marzo 2022.

Come ormai saprete fin troppo bene, il servizio in abbonamento di Microsoft ha deciso di partire alla grande anche in questo anno iniziato da poche settimane.

Del resto, gennaio si è dimostrato essere un mese davvero coi fiocchi, visto che in un solo giorno ha offerto ben sei nuovi giochi gratis.

Senza contare anche che l’ultima chicca è stata rilasciata proprio durante la giornata di ieri, 27 gennaio, chiudendo così un quadro davvero notevole.

Come riportato anche da Game Rant, A Memoir Blue è il prossimo gioco di avventura indie dall’editore di What Remains of Edith Finch, il quale sarà lanciato su Xbox Game Pass tra poche settimane, al Day One.

A Memoir Blue segue le vicende di una campionessa di nuoto di nome Miriam, che nel giorno del suo più grande trionfo si ritrova a ripensare ai suoi ricordi d’infanzia, più precisamente un viaggio in compagnia di sua madre.

Il gioco permetterà ai giocatori di esplorare l’infanzia di Miriam attraverso una combinazione di elementi 3D e animazione 2D disegnata a mano. Poco sotto, il trailer:

Il video, nonostante sia lungo solo un minuto circa, fa un ottimo lavoro per immergere i giocatori in quella che lo sviluppatore Cloisters spera essere un’esperienza davvero commovente.

Parlando ancora di giochi gratis, avete letto che sono da poco stati resi noti i primi giochi Xbox Game Pass di febbraio?

Ma non solo: prossimamente Xbox potrebbe ospitare altri giochi in arrivo, questa volta due remastered delle saghe più amate del marchio.

Infine, vi ricordiamo anche di tenere d’occhio anche le ultime offerte di Xbox Store, visto che al suo interno troverete delle chicche davvero molto interessanti.