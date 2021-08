Halo Infinite, due feature molto richieste non saranno disponibili al lancio

Le aspettative su Halo Infinite sono settate nettamente verso l’alto, ma adesso è il momento di un paio di brutte notizie.

Il prossimo gioco di 343 Industries seguirà la storia di Master Chief dopo le vicende di Halo 5 Guardians ed è ancora privo di una data di uscita ufficiale.

L’E3 2021 si è rivelata l’occasione giusta per tornare a parlare del titolo e per l’occasione John Linneman di Digital Foundry ha pubblicato uno screen della versione presentata nel 2020 confrontata con quella attuale.

All’inizio del mese il nostro Paolo Sirio ha avuto modo di mettere le mani sul primo flight del gioco e vi ha raccontato perché (e come) è scattata la scintilla.

Ma questo sembra essere il momento delle brutte notizie, confermate dalla stessa 343 Industries per bocca di Joseph Staten.

Al lancio, Halo Infinite non includerà la campagna in modalità co-op né la Forgia, apprezzato editor che permette ai giocatori di creare mappe personalizzate.

Si tratta di aggiornamenti non proprio esaltanti giunti con una nota di 343 Industries nella quale viene specificato il perché di tale assenza.

«Il team vuole assolutamente garantire un’esperienza di qualità in tempo per l’uscita, e per questo abbiamo deciso di rimandare la campagna in co-op, cosi come la Forgia», ha spiegato Staten (via WindowsCentral).

Per quanto riguarda la campagna co-op, l’esordio dovrebbe avvenire tre mesi dopo il lancio, in concomitanza con una non meglio definita Stagione 2, mentre si parla di sei mesi per la Forgia, in arrivo con la Stagione 3.

«La nostra priorità», prosegue la nota, «è che tutti gli elementi rispettino il giusto livello di qualità su Xbox e PC in ogni configurazione. Per ora, guardando alle due modalità, possiamo semplicemente dire che non sono pronte».

Malgrado la delusione, il fatto che 343 Industries abbia tutte le intenzioni di dare vita a un’esperienza impeccabile lascia ben sperare, e un’attesa più lunga saprà certamente dare i suoi frutti.

Ma i progetti degli sviluppatori non sembrano limitarsi solo all’ultimo capitolo: le assunzioni per un altro episodio hanno già preso il via qualche mese fa.

Intanto i possessori di Xbox Series X possono scaricare l’ultimo update che ha il pregio di risolvere un inconveniente davvero spinoso.

Aspettando il nuovo Halo, non perdete l’occasione di di dare un’occhiata al gioco con la media più alta proprio sulla piattaforma di Microsoft.