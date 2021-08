Xbox Stream Gamescom 2021 | Live – Tutti gli annunci e i trailer

A partire dalle 19:00 ora italiana avrà inizio la conferenza Xbox Stream nella cornice della Gamescom 2021.

Microsoft arriva a questo appuntamento con il lancio di Psychonauts 2 questa settimana, ma ci sono altri 90 minuti da giocare con gli aggiornamenti per la stagione che sta per cominciare.

Malgrado le aspettative (sempre alte in occasioni del genere) il colosso di Redmond ha già messo le mani avanti precisando che non ci saranno grandi annunci.

Intanto è stata anticipata la prima sorpresa in arrivo il 25 agosto: a quanto pare si tratterà del reboot di Saints Row, la saga action sviluppata da Volition e pubblicata da Deep Silver.

Un altro pezzo grosso che non mancherà alla Gamescom 2021 è stato “spoilerato” da Geoff Keighley, e stavolta si tratta di Far Cry 6, il nuovo episodio del franchise di Ubisoft in arrivo il 6 ottobre.

Se volete assicurarvi di non perdere nessun appuntamento dalla kermesse tedesca, non dimenticate di tenere d’occhio il nostro hub dedicato.

Vi aspettiamo su questa pagina dalle 19:00 per seguire in diretta tutti gli annunci e i trailer che Microsoft svelerà in occasione dell’evento.

In aggiornamento