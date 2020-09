Phil Spencer su Xbox Series X: grazie a tutti… ma dovevamo annunciare la prossima settimana

Dopo tanti mesi di attesa, abbiamo assistito all’annuncio ufficiale di dettagli, prezzo e data d’uscita di Xbox Series X e Xbox Series S, la famiglia di console di prossima generazione firmata da Microsoft. Ad aver colpito i consumatori sono soprattutto i prezzi relativamente alle specifiche, con il modello economico che mira comunque a un’esperienza in 2K e 60 fps (ma fino a 120 fps e con uspcaling in 4K) per 299,99€, mentre la top vuole farvi giocare in 4K e 60 fps (fino a 120 fps) per 499,99€.

In merito a questa accoglienza si è espresso anche Phil Spencer, a capo della divisione Xbox di Microsoft, che sul suo profilo Twitter ha voluto ringraziare gli appassionati, rivelando un piccolo retroscena: la casa di Redmond non aveva pianificato di annunciarli oggi, ma la prossima settimana.

I know it's been a wait for price, date, pre-order date. Thanks to the community for their support and encouragement :-) Great to see the reactions, really proud of how the team handled the unscripted announce (was supposed to be next week but oh well…). Can't wait for launch. https://t.co/CxXWDVmmNw

— Phil Spencer (@XboxP3) September 9, 2020