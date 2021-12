Xbox, il Red Ring of Death è il poster perfetto come regalo di Natale

Gli utenti Xbox 360 ricorderanno con un certo, e comprensibile, terrore il Red Ring of Death, il famigerato RROD che fu una piaga per quella generazione.

Uno dei momenti più tragici della storia del brand, con una console che generò un danno davvero ingente per Microsoft in quegli anni.

Il RROD costò una cifra spropositata a Microsoft, ben 1 miliardo di dollari per recuperare a quel danno in tutto il corso della generazione.

Se non altro, la Casa di Redmond ha saputo recuperare dai suoi momenti più turbolenti in maniera ironica, come nel caso del mini frigo di Xbox Series X.

Xbox sta festeggiando i suoi primi 20 anni di vita in questi mesi, e Microsoft ha preparato una serie di iniziative per celebrare e raccontare la sua storia.

Tra queste c’è anche un documentario in cinque atti, con altrettanti episodi, che ripercorrono la vita di Xbox. Il capitolo dedicato all’episodio del RROD è diventato un poster.

Un articolo di merchandise che, come suggerisce Polygon, è per veri masochisti che vogliono ricordare per sempre il famigerato momento storico in questione.

Un elegante oggetto da tenere nel vostro studio, come potete vedere qui sopra, che potete acquistare da ora sul sito ufficiale di Xbox.

Il poster del RROD misura 18x24cm, e costa 24.99 dollari. Al momento non è presente nello store europeo, ma supponiamo verrà inserito prima o poi, ed è comunque acquistabile dalla pagina americana.

Questo poster è una di quelle cose che viaggiano tra il geniale e l’inquietante, ma siamo sicuri che ogni fan Xbox avrà bisogno di appenderlo a fianco alla sua console.

Almeno è più abbordabile della Xbox Series X di Gucci, nata da una collaborazione più unica che rara nel mondo dei videogiochi.

Sono tante le attività, e gli annunci, che Xbox ha preparato per festeggiare i suoi 20 anni di vita, una lunga serie di eventi all’insegna della celebrazione.