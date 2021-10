Mini frigo Xbox Series X già sold-out, ma i fan sono infuriati

Quello che è nato inizialmente come un meme, il mini frigo Xbox Series X è diventato alla fine realtà, tanto che i preordini dell’oggetto hanno scatenato la foga dei fan in brevissimo tempo.

Microsoft ha infatti annunciato in tempi record l’arrivo di un vero e proprio frigorifero di piccole proporzioni che replica le fattezze della sua console di punta.

Questo quasi in concomitanza con l’annuncio di un broadcast digitale per festeggiare il 20esimo anniversario di Xbox.

Senza contare che proprio in queste ore si vocifera di un sequel di una “sfortunata” esclusiva uscita originariamente sulla vecchia Xbox One.

Ora, come riportato da GameSpot, il capo del marketing Aaron Greenberg ha reso noto che altri stock saranno disponibili all’inizio del 2022, visto che il prodotto è già sell-out.

Ovviamente, il fatto che i mini frigo siano stati prenotati alla velocità della luce non è stata di certo una sorpresa, in quanto Greenberg ha avvertito in anticipo gli acquirenti che questo sarebbe accaduto.

Sempre Greenberg ha inoltre dichiarato che Microsoft continuerà a produrre più unità per soddisfare la domanda, e rilascerà il mini frigo in più mercati nel corso dei prossimi mesi.

A quanto pare, però, gli scalper stanno già approfittando del sell-out iniziale, dato che eBay è pieno di inserzioni per il mini frigo Series X con prezzi che partono da 300 dollari.

Ma non solo: sul sito web di Target, l’oggetto è stato preso di mira da un deplorevole review bombing da parte di utenti che non hanno ancora messo mano al frigorifero.

Molti dei punteggi bassi delle recensioni sono infatti dovuti a persone frustrate che non sono state in grado di assicurarsene un pezzo in tempo.

In Italia, il mini frigo Xbox Series X è prenotabile da oggi presso la nota catena Gamestop, mentre le spedizioni partiranno dal prossimo dicembre.

Proposto al prezzo di 99,98€, l’oggetto è un vero e proprio elettrodomestico per la casa, consentendo di tenere al fresco fino a 12 lattine delle vostre bevande preferite (e non mancano un paio di tasche sullo sportello per gli snack).

