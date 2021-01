L’uomo immagine di Xbox Major Nelson festeggia 20 anni in Microsoft

L’uomo immagine di Xbox Major Nelson festeggia oggi i suoi primi 20 anni in Microsoft, e ne ha parlato in un lungo post sul suo blog.

Larry Hryb, questo il nome del voto noto della divisione gaming, ha raccontato le origini del suo impegno in Microsoft e dato uno sguardo al futuro.

Il 15 gennaio 2001, Hryb è entrato nel gigante di Redmond come parte del team di MSN Music, il cui lancio (programmato per dieci mesi dopo) al tempo era allineato con quello di Windows XP.

Al tempo, ha ricordato il veterano, Microsoft aveva appena 38.000 dipendenti, mentre oggi ne ha oltre 163.000.

Today, January 15th, it is with great gratitude that I celebrate my 20th anniversary at @Microsoft. I share some of what I have learned in this journey here https://t.co/2B8Gh9br5e

— Larry Hryb (@majornelson) January 15, 2021