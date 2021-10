Xbox Series X introvabile? Potete consolarvi con le scarpe Xbox di Adidas

Ormai lo sappiamo, Xbox Series X è diventata la console più introvabile dell’accoppiata di nuove piattaforme servite da Microsoft alla sua utenza per la nuova generazione.

Al contrario Xbox Series S è facilmente recuperabile, e rappresenta ad oggi il miglior modo (almeno più facile) per entrare nella nuova generazione della Casa di Redmond.

Il marchio da gaming di Microsoft compie 20 anni in questo periodo, così come li compie Major Nelson, l’uomo immagine di Xbox dalla nasscita ad oggi.

A partecipare al festeggiamento ci ha pensato anche Solitario che, a suo modo, ha voluto festeggiare il prezioso traguardo di Xbox.

Se proprio avete fame della console verde-nera di Microsoft, e magari volete partecipare alla festa pur non avendo una Xbox Series X, potete consolarvi con le nuove scarpe a tema.

Sono ovviamente ufficiali, ed annunciate proprio oggi dai canali ufficiali della compagnia statunitense. Il tutto in un tripudio di verde.

Xbox ha annunciato una partnership con Adidas, per celebrare i 20 anni della nascita del marchio videoludico di Microsoft, con un paio di sneaker inedite.

La tonalità del verde utilizzato per le scarpe richiamata quello della prima console, la quale ha ospitato il lancio di Halo: Combat Evolved (anch’esso ventenne, ovviamente), e rappresenta un vero atto di amore verso i fan:

«Questo è solo l’inizio della nostra partnership con Adidas, e nei prossimi mesi continueremo a festeggiare il nostro 20esimo anniversario lanciando altre sneaker ispirate alle nostre console Xbox delle generazioni passate e attuali.»

Queste sono quindi solo le prime di una serie di scarpe brandizzate per i fan di Xbox, e nei prissimi mesi vedremo quelle ispirate a Xbox 360, Xbox One e Series X|S con tutta probabilità.

Ma ce ne sono per tutti i gusti, perché anche Sony ha voluto omaggiare PlayStation 5 con delle scarpe ufficiali, in questa console war dell’abbigliamento.

E Nintendo non poteva starsene sicuramente ferma, perché ha scelto Animal Crossing come marchio per creare delle nuove scarpe in collaborazione con Puma.

