Xbox Game Pass, un gioco gratis è sparito e nessuno sa perché

Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft ha avuto un 2022 eccezionale, ma a quanto pare un gioco che è misteriosamente sparito dal catalogo, dopo essere stato aggiunto poco tempo fa.

L’abbonamento Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) è infatti quasi pronto a festeggiare il Natale, sebbene in queste ore i giocatori si stiano chiedendo che fine abbia fatto uno dei giochi gratis di dicembre.

Il mese in questione, dopotutto, è stato davvero ricco, con la speranza che anche i primi mesi del 2023 possano essere altrettanto interessanti.

Come rivelato da True Achievements, un racing arcade avrebbe abbandonato improvvisamente il catalogo dei videogiochi disponibili, forse a causa di un errore.

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition, titolo inserito nel catalogo di Xbox con i giochi di dicembre su Game Pass, sarebbe infatti del tutto scomparso.

In queste ore sono infatti emerse varie segnalazioni in massa della scomparsa del titolo Milestone dal catalogo di Xbox Game Pass, senza motivo apparente.

Inizialmente, sembrava che tutti i pacchetti DLC inclusi in Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition fossero installabili con Game Pass, sebbene poco dopo è emerso che il gioco sia stato ritirato dal servizio e non sia più giocabile con Game Pass.

Hot Wheel Unleashed: Game of the Year Edition is Now Available on #XboxGamePass ️☁️

(FYI) At the moment you need to install it through the console.

Currently ONLY available for Xbox Series X|S

The Xbox One version has not been released

Size: 31.16GBhttps://t.co/N66jYEEZHE pic.twitter.com/O1EqBmT7Gd

— Idle Sloth (@IdleSloth84_) December 15, 2022