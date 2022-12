Xbox Game Pass, colpo di scena: un atteso gioco gratis non arriverà più a dicembre

Microsoft ha annunciato un clamoroso dietrofront nella line-up di dicembre per Xbox Game Pass: sembra esserci stato un ripensamento per uno dei giochi gratis più attesi del mese, che alla fine non arriverà più il 15 dicembre.

Stiamo parlando dell’edizione Game of the Year di Hot Wheels Unleashed, il racing arcade dedicato alle celebri macchinine sviluppato da Milestone e tra i titoli più interessanti in arrivo per il servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon).

Come riportato da TrueAchievements, il post ufficiale del blog Xbox Wire è stato aggiornato con una nota dell’editore che annuncia il cambio di programma, così come è stata aggiornata anche l’immagine promozionale che adesso non riporta più il titolo delle Hot Wheels come uno dei giochi in arrivo.

Non è stato annunciato alcun nuovo gioco gratis che possa sostituirlo, il che significa che dal 15 dicembre l’unico nuovo gioco gratis disponibile sarà Rainbow Billy The Curse of the Leviathan.

In ogni caso, sembra che l’uscita gratuita dell’edizione GOTY non sia stata totalmente annullata, ma semplicemente rinviata a data da destinarsi:

«Hot Wheels Unleashed — Game of the Year Edition non arriverà più il 15 dicembre 2022, come precedentemente annunciato. Vi aggiorneremo con una nuova data non appena avremo ulteriori informazioni da condividere».

Purtroppo non è chiaro cosa sia realmente accaduto da aver spinto Microsoft e Milestone da fare dietrofront su questo accordo, che sembra essere stato soltanto rimandato alle prossime settimane.

Al momento non sappiamo se l’uscita sia ancora prevista per dicembre, magari nella line-up della seconda metà del mese, oppure se sarà necessario attendere i prossimi mesi: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori dettagli sulla vicenda.

Nessuna novità invece per quanto riguarda i giochi già annunciati in uscita: dal 15 dicembre, giornata in cui avrebbe dovuto essere disponibile proprio Hot Wheels, lasceranno il catalogo ben 11 titoli gratuiti del servizio in abbonamento.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è già stato annunciato un big importante per il prossimo mese: dal 20 gennaio sarà ufficialmente disponibile gratis Monster Hunter Rise.