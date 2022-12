Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di dicembre 2022

Microsoft ha da poco annunciato in veste ufficiale che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker tra pochi giorni si unirà al catalogo di giochi gratis PC e Xbox Game Pass, assieme a tante altre chicche.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) è infatti quasi pronto a festeggiare il Natale, con un dicembre che promette grandi cose.

Dopo la notizia che il servizio perderà ben 7 giochi gratis, a quanto pare è ora il turno di notizie ben più liete, con aggiunte di un certo calibro.

L’annuncio è stato pubblicato dal sito ufficiale Xbox, dove Microsoft ha svelato che il titolo targato TT Games sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio molto presto.

A partire da martedì 6 dicembre 2022, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà infatti messo a disposizione per tutti gli abbonati al servizio, assieme a altri giochi di spessore attesi sino al 15 dicembre (tra cui Metal: Hellsinger, Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition e molti altri).

Poco sotto trovate la lista dei primi giochi gratis che arriveranno a dicembre sul catalogo Xbox Game Pass (via sito ufficiale):

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Cloud, Console, e PC) – 6 dicembre

(Cloud, Console, e PC) – 6 dicembre Hello Neighbor 2 (Cloud, Console, e PC) – 6 dicembre

(Cloud, Console, e PC) – 6 dicembre Chained Echoes (Cloud, Console, e PC) – 8 dicembre

(Cloud, Console, e PC) – 8 dicembre Metal: Hellsinger (Xbox One) – 8 dicembre

(Xbox One) – 8 dicembre High On Life (Cloud, Console, e PC) – 13 dicembre

(Cloud, Console, e PC) – 13 dicembre Potion Craft (Console e PC) – 13 dicembre

(Console e PC) – 13 dicembre Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console, e PC) – 15 dicembre

(Cloud, Console, e PC) – 15 dicembre Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console, e PC) – 15 dicembre

Restando in tema, resta invece ancora aperto il mistero sui due giochi gratis rimossi da PC Game Pass, tanto che la community ancora ne sta discutendo animatamente.

Ma non solo: a quanto pare c’è un gioco gratis apparso di recente su Xbox Game Pass che ha un Easter Egg davvero unico a tema Keanu Reeves (e Cyberpunk 2077).