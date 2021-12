Xbox Game Pass, tutti i giochi che entreranno gratis nel servizio già annunciati per il 2022

Xbox Game Pass è sicuramente il compagno di tutti gli utenti armati di Xbox Series X o Xbox Series S. Attraverso l’abbonamento mensile, infatti, i giocatori possono accedere a una libreria di giochi on demand in espansione, dove vengono incluse anche le uscite di casa Xbox Game Studios fin dal loro day-one.

I giochi, in caso di abbonamento Ultimate, sono in larga parte eseguibili anche in cloud, il che significa che basta un qualsiasi dispositivo connesso online per farli girare – a prescindere dalla sua effettiva potenza.

Non stupisce, allora, che ci siano sempre tante chiacchiere e tanto clamore intorno agli annunci dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Ma quali sono i giochi già confermati per il 2022, che gli abbonati potranno avere gratis, senza nessun costo aggiuntivo?

Anche A Plague Tale: Requiem arriverà su Xbox Game Pass nel 2022

Abbiamo deciso di fare il punto nella nostra pratica tabella, dove potete vedere i nomi già confermati da casa Microsoft, sia per i suoi first-party che per i giochi di terze parti che saranno ospitati da Game Pass.

I giochi, vi ricordiamo, in molti casi sono disponibili anche su PC Game Pass (sì, dobbiamo abituarci a chiamarlo così) e sono compatibili con Xbox One.

Gioco Da quando Piattaforme The Anacrusis 13 gennaio Console Pupperazzi 20 gennaio Console Windjammers 2 20 gennaio Console Shredders Febbraio Xbox Series Edge of Eternity 10 febbraio Console Total War: Warhammer III 17 febbraio PC Weird West 31 marzo Console Warhammer 40,000: Darktide Primavera Console S.T.A.L.K.E.R. 2 28 aprile Xbox Series Redfall Estate PC, Xbox Series Scorn Ottobre Console Starfield 11 novembre PC, console, Cloud A Plague Tale: Requiem TBA Console Atomic Heart TBA Console Crusader Kings III TBA Xbox Series Eiyuden Chronicles: Rising TBA Console Frog Detective: The Entire Mystery TBA TBA Hello Neighbor 2 TBA Console Loot River TBA Console Party Animals TBA Console Pigeon Simulator TBA Console Replaced TBA Console Slime Rancher 2 TBA Console Sniper Elite 5 TBA Console Somerville TBA PC, console, Cloud Trek to Yomi TBA PC, console, cloud

Vedremo come si muoverà quindi il catalogo nei prossimi mesi, considerando che alcuni appuntamenti sono ancora da fissare e che dobbiamo ancora scoprire quando arriveranno altri progetti molto attesi – come ad esempio Hellblade II: Senua’s Saga, che non sappiamo ancora in che finestra di lancio troverà la sua sistemazione, se nel 2022 o nel 2023.

Nei giorni scorsi avevamo ragionato sul valore in pecunia dei giochi proposti nel 2021, domandandoci quanto ci sarebbe costato pagarli a prezzo di listino, fuori dall’abbonamento.

Proprio l’abbonamento, intanto, sta segnando un prima e un dopo nell’industria dei videogiochi, considerando che indiscrezioni suggeriscono che anche Sony stia pensando a qualcosa di simile per il futuro, anche se senza l’inclusione dei suoi AAA fin dal giorno di lancio.