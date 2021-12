Xbox Game Pass, arriva un cambiamento importante su PC (ed è ovvio)

Contrariamente a quanto il nome faceva sembrare, Xbox Game Pass è ormai diventato un ecosistema che va ben oltre le console di casa Microsoft, ma accoglie anche e soprattutto gli utenti PC.

Per aiutare dunque a distinguere i giocatori tra le diverse piattaforme, dato che non sempre gli utenti saranno in possesso anche della console, Microsoft ha dunque preso l’importante decisione di cambiare nome all’abbonamento Xbox Game Pass su PC, abbandonando il nome della console.

Dopo aver infatti annunciato 4 nuovi giochi che gli utenti PC potranno giocare gratis al lancio, la casa di Redmond ha anche svelato questa importante novità, che non è passata inosservata.

Come riportato da VGC, da questo momento l’abbonamento nella versione per computer si chiamerà PC Game Pass, e non più «Xbox Game Pass per PC», decidendo dunque di porre una netta distinzione tra i due dispositivi.

Il cambiamento non ha coinvolto però l’abbonamento che include entrambi i servizi, che continuerà a chiamarsi Xbox Game Pass Ultimate: semplicemente da adesso in poi verrà indicato PC Game Pass come servizio a parte, naturalmente incluso all’interno dell’abbonamento.

La notizia è stata confermata dalla stessa Microsoft tramite un post sui social network, nel quale il cambiamento «importantissimo» viene segnalato tramite le nuove patch notes:

Really super important patch notes that will change everything you’ve ever known about Game Pass​ #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021

Anche i profili social relativi all’abbonamento per PC sono stati modificati per riflettere il nuovo nome, anche se viene sottolineato come a livello pratico «non cambia nulla» se non l’aver deciso di dare maggior risalto al nome PC stesso.

Pur trattandosi di un piccolo dettaglio, che rappresenta anche un cambiamento ovvio al fine di non confondere il consumatore, la strategia di Microsoft mira a confermare ancora una volta la grande attenzione riposta non solo su Game Pass come servizio, ma anche agli utenti PC stessi che mira a far sentire maggiormente importanti e non una «versione inferiore» dell’abbonamento Xbox.

Dopo gli ultimi annunci arrivati a The Game Awards 2021, a questo punto c’è molta curiosità di scoprire che cosa ci sarà nel futuro di PC Game Pass, con l’augurio degli utenti di vedere tanti nuovi giochi gratis.

A proposito, sia gli utenti console che PC hanno potuto approfittare in questi giorni di un nuovo regalo a sorpresa: un amato sparatutto è infatti disponibile gratis.

Nonostante gli sforzi di Microsoft verso il servizio in abbonamento siano innegabili, Phil Spencer giura che Xbox Game Pass non rappresenta l’unica strategia dell’azienda, ma è solo una parte di tutto un insieme.