Xbox Game Pass, tre giochi gratis disponibili da oggi, c’è un GDR enorme

Luglio è stato un mese davvero pieno di giochi gratis per Xbox Game Pass, che continua ad ampliare il suo catalogo con insistenza.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, offre una selezione sempre molto interessante di giochi gratis ogni mese.

Titoli che vengono rilasciati con una certa cadenza, visto che giusto qualche giorno fa erano stati resi disponibili tre dei tanti giochi gratis.

Così come Xbox vi mette a disposizione altri tre giochi gratis per il weekend, nel caso non ne abbiate abbastanza da giocare.

Da oggi, sia su console che su PC, sono disponibili altri tre giochi gratis tra i titoli Xbox Game Pass di Luglio.

Si tratta di:

MotoGP 22 (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

Una tripletta davvero importante per andare a chiudere un mese ricchissimo di giochi gratis.

Di grande peso è sicuramente l’arrivo di Torment: Tides of Numenera. Un gioco di ruolo classico davvero enorme, con un ambientazione ispiratissima che ricorda lo storico Torment ma con alcune novità.

Niente male anche MotoGP 22 ovviamente per gli amanti dello sport, mentre i giocatori più strategici su PC potranno godersi Sins of a Solar Empire: Rebellion.

Titoli che, a costo di rimarcare l’ovvio, potete giocare gratis solamente con un abbonamento a Xbox Game Pass attivo, che siate giocatori su PC o su console.

Un mese davvero ricco, dove i giochi gratis di Xbox Game Pass sono stati guidati da Peppa Pig.

Ma, come ogni mese, anche altri giochi se ne vanno dal catalogo: ecco i titoli a cui dovrete dire addio.

Per fortuna il 2023 sembra già ricco di tantissimi titoli. Microsoft ha già dato un’idea di cosa entererà all’interno di Game Pass, e ci sarà una lista molto lunga di giochi.