Xbox vi offre tre nuovi giochi gratis per il weekend: c’è uno sparatutto su larga scala

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà dunque di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend 3 nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Si tratta dunque di nuovi omaggi a sorpresa per potersi godere il fine settimana in compagnia della propria console, che si aggiungono ad altri due giochi gratis disponibili a partire da oggi.

Il blog ufficiale Xbox Wire ha infatti svelato a sorpresa che i nuovi giochi gratis sono disponibili da adesso per gli utenti console: potete scoprirli voi stessi nella seguente immagine promozionale.

Da questo momento potrete dunque accedere gratuitamente a Farming Simulator 22, NASCAR 21 Ignition e Hell Let Loose: si tratta dunque di prodotti molto diversi e adatti a differenti categorie di videogiocatori.

Farming Simulator 22 ha certamente bisogno di poche presentazioni: si tratta dell’ultimo capitolo del celebre simulatore agricolo che ha ormai conquistato il grande pubblico, con più contenuti che mai.

Nascar 21 Ignition è invece il videogioco ufficiale della competizione di gare di stock car più famose al mondo: potrete utilizzare piloti, squadre e circuiti ufficiali della Nascar Cup Series 2021 per un’esperienza davvero simile a quella reale.

Infine, Hell Let Loose è un ambizioso sparatutto tattico in larga scala con un multiplayer online fino a 100 giocatori: un titolo dunque ideale per passare il fine settimana in compagnia dei vostri amici.

Potete scaricare i nuovi giochi gratis Xbox con Free Play Days direttamente dalla vostra console o, in alternativa, dirigendovi semplicemente ai seguenti link:

Vi ricordiamo che come di consueto la prova sarà limitata fino all’inizio della prossima settimana, ma durante il tutto periodo della promozione potrete accedere alle edizioni standard complete senza alcun ulteriore vincolo.

A proposito di nuovi giochi gratis, Xbox Game Pass potrebbe aver già svelato per errore quale sarà il prossimo big di Ubisoft in arrivo gratis.

Inoltre, a partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Xbox Series X e Series S, che non necessita di alcun download da parte degli utenti.