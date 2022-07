Xbox Game Pass dice ufficialmente addio a 5 giochi gratis a fine luglio

Microsoft ha ufficialmente comunicato nelle scorse ore tutte le novità relative a Xbox Game Pass, comunicando ufficialmente non solo quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo, ma anche quali sono pronti a lasciare.

Come gli utenti iscritti a Xbox Game Pass hanno ormai appreso pienamente (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon), sia alla metà che alla fine del mese arriva infatti il momento di dire addio a diversi giochi gratis presenti nel catalogo, che in alcuni casi possono rivelarsi autentiche perle.

L’annuncio è arrivato come di consueto tramite il blog ufficiale Xbox, insieme a una ricca lista di giochi gratuiti in arrivo davvero imperdibili per i prossimi giorni.

Tra questi c’è anche l’esclusiva Xbox As Dusk Falls, disponibile da oggi e di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione dedicata, ma ben presto sarà necessario rinunciare a 5 giochi inclusi sul servizio.

A partire dal 31 luglio non sarà dunque più possibile accedere a nessuno dei seguenti giochi: da questo momento è già possibile trovare i titoli nella sezione dedicata ai giochi in uscita sulle vostre app dedicate.

Dodgeball Academia (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Lumines Remastered (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Omno (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console e PC)

Fortunatamente, come riportato da Game Rant, non si tratta di esperienze particolarmente longeve e dovreste avere tutto il tempo che vi serve per portarle a termine prima della loro rimozione.

Il gioco che potrebbe infatti richiedere più tempo è Dodgeball Academia, che in base al vostro stile di gioco può durare da 10 a 15 ore, mentre il titolo più breve in assoluto è sicuramente Omno, che non dovrebbe richiedere più di 3 ore e mezza per essere completato.

Il nostro consiglio è dunque quello di scaricare queste perle nascoste prima che sia troppo tardi: se poi voleste aggiungerle per sempre al vostro catalogo, grazie all’abbonamento Xbox Game Pass potrete approfittare di sconti del 20% su tutte le produzioni.

Tornando alla line-up di titoli in arrivo entro la fine di luglio, non è passata inosservata l’assenza di un’altra esclusiva console Xbox: l’atteso horror dell’autore di un amato Silent Hill è stato infatti rinviato.