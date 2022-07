Xbox Game Pass, i nuovi giochi gratis di luglio sono guidati da Peppa Pig

Luglio si apre con tanti nuovi giochi gratis per Xbox Game Pass, che continua ad ampliare il suo catalogo anche questo mese.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, offre una selezione sempre molto interessante di giochi gratis ogni mese.

Microsoft ci aveva già iniziato a dare i primi nomi da mettere in lista per il mese di luglio, e tra questi c’era una chicca co-op.

Poche ore fa, tra l’altro, erano arrivati alcuni dei nuovi giochi gratis, e per gli appassionati di Yakuza si tratta di grandi ritorni.

Ed è arrivato anche il primo annuncio dei giochi del mese di luglio, che Microsoft ha svelato tramite il sito ufficiale.

Ecco i giochi gratis che entreranno all’interno del catalogo di Xbox Game Pass a luglio:

Last Call BBS (da oggi)

Yakuza 0 (da oggi)

Yakuza Kiwami (da oggi)

Yakuza 2 (da oggi)

DJMAX Respect V (7 luglio)

Matchpoint: Tennis Championships (7 luglio)

Road 96 (7 luglio)

Escape Academy (14 luglio)

My Friend Peppa Pig (14 luglio)

Overwhelm (14 luglio)

Some Paw Patrol Game (14 luglio)

PowerWash Simulator (14 luglio)

Che dire, si tratta sicuramente di una prima infornata molto interessante. Oltre al ritorno degli Yakuza ci sono delle chicche come Road 96 e il divertente PowerWash Simulator, in cui dovrete lavare case e macchine in compagnia di amici.

Ma non possiamo non essere colpiti dall’arrivo di My Friend Peppa Pig, che già dalla descrizione non vediamo l’ora di perderci ore ed ore sopra:

«Inizia un’avventura piena di divertimento con Peppa Pig! Crea il tuo personaggio, suona il campanello ed entra nello show televisivo. Peppa suggerisce attività ovunque tu vada, dal Museo a Potato City. Aiuta a trovare gli occhiali di Daddy Pig, segui i sentieri nei boschi, sguazza nelle pozzanghere fangose ​​e altro ancora. Ogni momento di gioco è diverso!»

Un possibile capolavoro che, se possedete una Smart TV, da ora potete giocare anche direttamente sul vostro pannello Samsung.

Il videogioco di Peppa Pig è senz’altro uno dei motivi per cui un recente studio ha decretato che Xbox Game Pass, e abbonamenti simili, sono il futuro del gaming.