Xbox Game Pass, disponibili da oggi 3 nuovi giochi gratis (e sono importanti)

Il 19 luglio è sicuramente un appuntamento che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass non dimenticheranno facilmente: da oggi sarà infatti possibile scaricare tre nuovi giochi gratis importanti.

Tra questi vi è infatti non solo una grande produzione di casa Ubisoft, ma anche l’ultima esclusiva prodotta da Xbox Game Studios, disponibile come di consueto al day one sul servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon).

Stiamo naturalmente parlando di As Dusk Falls, l’ultima convincente avventura narrativa realizzata dal gruppo composto da ex Quantic Dream e di cui vi abbiamo parlato dettagliatamente nella nostra recensione dedicata.

Fra pochi istanti sarà dunque possibile scaricare i primi giochi gratis che inaugureranno la seconda «wave» di nuovi titoli su Xbox Game Pass per il mese di luglio.

Di seguito vi riepilogheremo dunque quali sono i prossimi titoli che saranno aggiunti a breve per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, senza dover naturalmente spendere un centesimo in più:

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

(PC) Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC)

Sicuramente i titoli più importanti in arrivo sono il già citato As Dusk Falls e Watch Dogs 2, il secondo capitolo dell’ambiziosa saga open world realizzata da Ubisoft.

Anche Ashes of the Singularity Escalation è però un’ingresso molto interessante per i fan su PC: si tratta infatti di un gioco strategico in tempo reale su larga scala, in cui comanderete vasti eserciti spaziali in un campo di battaglia dinamico.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass non sono ancora stati resi ufficialmente disponibili per il download, che dovrebbe essere sbloccati presumibilmente nelle prossime ore: il nostro consiglio è dunque quello di tenere d’occhio i rispettivi store per essere pronti a godervi i vostri nuovi omaggi.

Per diversi giochi gratis che arrivano su Xbox Game Pass, i fan hanno ormai imparato ad abituarsi che è necessario dire addio ad altri titoli: Microsoft ha già svelato quali sono i 5 titoli che lasceranno il servizio a fine mese. Non si tratta di produzioni particolarmente longeve, dunque dovreste avere abbastanza tempo per portarle a termine tutte prima che sia troppo tardi.