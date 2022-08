Le console Xbox saranno introvabili a Natale, secondo Phil Spencer

La generazione di console attuale, non solo Xbox sta affrontando ed affronterà ancora per un po’ la crisi delle scorte.

Mentre Xbox Series S è facilmente acquistabile su Amazon, per esempio, Series X è quasi sempre introvabile con i metodi tradizionali e a prezzo di listino.

Un problema che colpisce tutti i produttori ovviamente, anche la concorrenza, e per il quale non c’è una soluzione reale al momento.

E mentre PlayStation 5 aumenterà di prezzo ufficialmente, come annunciato ieri, Phil Spencer ci aggiorna sullo stato della disponibilità di Xbox Series X.

Il boss di Xbox è stato intervistato di recente da Bloomberg, e nella corposa chiacchierata Phil Spencer ha anche spiegato il suo punto di vista riguardo l’approvvigionamento delle console di casa Microsoft.

Il quale è abbastanza diretto, ovvero che i problemi della catena di approvvigionamento potrebbero estendersi fino al 2023.

Spencer ha dichiarato in tutta franchezza che pensa che Microsoft non sarà in grado di soddifare la domanda di console Xbox, anche durante le festività natalizie.

Periodo a dir poco centrale per le vendite, ma che il colosso di Redmond affronterà in scarsità come tutti:

«Penso ancora che la domanda supererà l’offerta per noi durante le festività. Vedremo quando entreremo nel 2023.»

Anche per tutto il 2022 non sarà facile acquistare una console normalmente, quindi. Un problema che rischia di prolungarsi ulteriormente anche considerata la situazione internazionale e la crisi di Taiwan.

Ad oggi, quindi, le console di ultima generazione continueranno a essere difficili da acquistare per tutto il 2022, come già confermato in precedenza.

Lo scorso anno l’ennesima crisi dei semiconduttori provenienti dalla Malesia aveva messo ancora più in difficoltà vari distributori mondiali, peggiorando una situazione già molto seria.

E chissà cosa succederà dopo i citati aumenti di prezzo. Un analista ha spiegato la sua visione della situazione relativamente all’aumento di prezzo PS5.