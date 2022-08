Xbox Game Pass e i giochi gratis «condivisi»? Spunta un logo

Xbox Game Pass continua a proporre un gran bel po’ di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, sebbene ora pare sia il momento di una novità.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon) non sembra volere dire basta alla valanga di titoli gratuiti in arrivo.

Del resto, è anche vero che la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass lascia intendere che il meglio deve ancora venire.

Ora, dopo che i nuovi giochi della seconda metà di agosto stanno per lasciare il passo a quelli di settembre, è il momento di una piccola chicca in arrivo durante la prossima primavera.

Come riportato anche da Eurogamer.net, un logo con la scritta Xbox Game Pass: Friends and Family è da poco apparso online.

Secondo quanto riferito, Microsoft starebbe sperimentando un livello di Xbox Game Pass che permetterà ai giocatori di condividere il loro abbonamento Game Pass con amici e familiari.

Chiamato Xbox Game Pass Insider Preview, il servizio consente agli utenti – attualmente limitato a quelli di Irlanda e Colombia – di aggiungere fino a quattro persone al proprio abbonamento, tutte con un accesso unico ai giochi, ai contenuti e ai vantaggi di Game Pass Ultimate.

Il logo appena scoperto non è ancora stato formalmente condiviso con il pubblico. Anche se non è stato confermato ufficialmente da Microsoft, sembra che la possibilità di condividere il pass avrà un costo maggiore rispetto al pagamento di 10,99 euro al mese di Game Pass Ultimate.

Restando in tema, non dovrete temere alcun sovrapprezzo di Xbox: l’azienda ha infatti sottolineato che il costo di Xbox Series X non aumenterà, a differenza invece di quanto annunciato da Sony per PS5.

Vero anche che, però, le console Xbox saranno introvabili a Natale, secondo quanto reso noto in queste ore dal bos Phil Spencer.