Xbox Game Pass svelerà presto la saga di Call of Duty gratis? C’è un indizio

Dopo l’imminente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, potrebbero esserci novità importanti in arrivo su Xbox Game Pass in merito al franchise di Call of Duty, almeno secondo molti fan in base a un indizio emerso dallo store dedicato.

Diversi utenti online hanno infatti sottolineato una curiosa coincidenza nella sezione dedicata alle offerte riservate al servizio in abbonamento (che potete rinnovare in offerta su Amazon): sono infatti comparsi in offerta diversi capitoli del franchise di Call of Duty, come Modern Warfare e Black Ops Cold War.

La loro inclusione ha sicuramente acceso la curiosità dei fan, non solo perché al momento non è stato incluso alcun capitolo della popolare serie sparatutto ma anche perché una situazione simile si verificò anche con i giochi Bethesda, poco prima dell’annuncio della casa di Redmond relativo all’inclusione dei suoi rispettivi giochi gratis.

Vale comunque la pena di ricordare che si tratta di offerte risalenti alla fine di marzo e dunque non più attualmente disponibili: il ritrovamento ha però riacceso la curiosità in vista dell’imminente showcase Xbox e Bethesda, che potrebbe annunciare grandi novità in arrivo.

DualShockers segnala infatti che i giochi Bethesda vennero inclusi su Xbox Game Pass proprio poche settimane dopo che vennero inclusi nelle apposite offerte Xbox Game Pass: considerata l’imminente acquisizione di Activision Blizzard, è possibile che molti dei giochi più importanti siano già in arrivo.

NEW: Some Activision games (Call of Duty) have been spotted on the Xbox Game Pass Deals page.

They aren’t currently available with gamepass but a similar situation occurred with Bethesda titles before they were added to game pass shortly after.

Something to keep an eye on. pic.twitter.com/IboWnW436z

— ModernWarzone (@ModernWarzone) March 31, 2022