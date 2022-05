Call of Duty al day one su Xbox Game Pass? Potrebbe volerci ancora del tempo

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stato un vero e proprio terremoto che ha scosso dalle fondamenta l’intera industria.

A prescindere dall’importanza dell’accordo in sé, che tra l’altro ha smosso cifre titaniche, molti fan sono andati fin da subito in visibilio all’idea dei grandi franchise dell’azienda che potrebbero quindi arrivare in futuro su Xbox Game Pass (a cui vi potete abbonare direttamente su Amazon).

Activision Blizzard è infatti responsabile di numerosi brand di successo, cominciando da Overwatch, continuando per World of Warcraft, e finendo poi per Call of Duty, per dirne giusto qualcuno.

Molti addirittura hanno pensato all’eventualità di un divorzio storico tra Call of Duty e PlayStation, ipotizzando che l’accordo con Microsoft avesse come conseguenza un’esclusività Xbox per tutti i giochi futuri della saga.

Nonostante Phil Spencer si sia espresso a riguardo nei mesi scorsi, rassicurando che il franchise continuerà ad uscire anche su console PlayStation, alcuni hanno messo in gioco l’accordo tra Sony e Activision stessa, che sarebbe in vigore fino al 2024.

Adesso l’insider Tom Henderson si è espresso ulteriormente sulla natura di questa partnership tramite un post su Twitter, affermando che l’intesa tra le due aziende riguardo Call of Duty ha ancora qualche anno di vita, e in essa sono inclusi solamente i prossimi tre giochi di punta del franchise.

Considerando ciò diventa evidente che un’esclusività di Call of Duty, e un arrivo dei titoli appartenenti al day one su Game Pass, potrebbe avvenire in un ipotetico 2025 o 2026, tenendosi larghi per contemplare tutte le possibile variabili (via Gamerant).

Sony's deal lasts for the next 3 games I believe. MWII, Warzone 2, and Treyarch's game. So if Microsoft obligates Sony's existing deal, which they have said they will, nothing should change until CoD 2025/2026 (depending on when that releases). https://t.co/DqMJ1aKJW7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 26, 2022

Microsoft ha comunque ribadito la volontà di voler continuare a rendere i vari COD disponibili su PlayStation anche al di là degli accordi correnti, il che potrebbe ricadere anche sulla presenza al day one dei suddetti giochi, ma probabilmente è ancora tutto da vedere.

Nel frattempo, vi consigliamo di dare un’occhiata al nuovo DLC di Call of Duty Warzone, gratis per tutti gli utenti PlayStation.