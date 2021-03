20 titoli Bethesda arrivano su Game Pass da domani

Nel corso dell’evento Bethesda, Microsoft ha confermato che una valanga di titoli sviluppati dalla compagnia arriveranno su Game Pass.

Parliamo di ben 20 titoli, tra cui capolavori assoluti come DOOM, DOOM II, DOOM 3, Fallout New Vegas, Prey e tanti altri ancora): 16 di questi saranno giocabili ovunque, anche tramite cloud e sistemi mobile, mentre un numero imprecisato di questi stessi giochi saranno graficamente migliori se giocati su Xbox Series X (non è stato chiarito quali).

Trovate l’elenco completo dei giochi in arrivo poco più in basso:

Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Console, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Console, PC, Cloud)

DOOM II (Console, PC, Cloud)

DOOM 3 (Console, PC, Cloud)

DOOM 64 (Console, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Console)

The Evil Within (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 (Console, PC, Cloud)

Fallout 76 (Console, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Console)

Prey (Console, PC, Cloud)

RAGE 2 (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud)

Ricordiamo che nel corso della tavola rotonda tenutasi tra i membri chiave di Bethesda e Xbox, si è fatto il punto circa gli accordi contrattuali relativi alle esclusive a medio-breve termine, oltre ai piani di eccellenza legati a doppio filo al Game Pass (il quale sarà estremamente importante per il futuro della partnership).