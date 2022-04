Xbox Game Pass svela il primo nuovo gioco gratis di maggio: è ufficiale

Novità a sorpresa per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento di casa Microsoft ha appena svelato il primo nuovo gioco gratis che sarà disponibile nel mese di maggio.

Nonostante non sia ancora disponibile un comunicato ufficiale al riguardo, da questo istante è già possibile pre-installare un nuovo gioco in previsione del suo arrivo su Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon), e non sarà necessario effettuare alcun ulteriore acquisto.

Si tratta di This War of Mine: Final Cut, che sarà disponibile gratuitamente come parte dell’abbonamento sia su PC che su console Xbox Series X e Series S: da questo momento gli utenti potranno iniziare a scaricarlo sui propri dispositivi.

Il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti abbonati a partire dal 10 maggio 2022: accedendo alle app dedicate disponibili su PC e Xbox sarà infatti possibile notare la dicitura dedicata ai giochi inclusi su Game Pass.

This War of Mine Final Cut è la versione rimasterizzata appositamente per le piattaforme di ultima generazione: ricordiamo che è un gioco di sopravvivenza gestionale basato sull’assedio di Sarajevo e nel quale non controllerete un soldato, ma un gruppo di civili.

I giocatori dovranno concentrarsi sul mantenimento del proprio nascondiglio, andare alla ricerca di oggetti e cure che permettano al nostro gruppo di restare in vita e prendere decisioni emotivamente difficili per garantire la sopravvivenza del gruppo.

Va comunque sottolineato che su Xbox Game Pass sarà disponibile esclusivamente la versione rimasterizzata del gioco, senza avere dunque accesso tutte le espansioni: per ottenere contenuti aggiuntivi sarà necessario acquistarli separatamente sullo store.

Gli utenti avranno comunque l’opportunità di provare questa esperienza altamente emotiva fin dal day-one: adesso non resta che aspettare di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis di maggio e segnare l’appuntamento sul calendario.

Non sarà l’unico grande gioco disponibile al lancio in arrivo nei prossimi mesi: a giugno sarà infatti scaricabile gratuitamente un’amata trilogia.

Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri il servizio in abbonamento si è aggiornato con 2 nuovi giochi gratis: da domani invece saranno disponibili gli ultimi omaggi di aprile, che includono anche un’esclusiva PS5.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che alla fine di aprile saluteranno per sempre il catalogo 4 giochi gratis, tra i quali segnaliamo anche un amatissimo picchiaduro a scorrimento.