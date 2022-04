Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis al day one: è un’amata trilogia

Uno dei vantaggi più apprezzati da tutti i fan iscritti a Xbox Game Pass è certamente la possibilità di usufruire non solo di un catalogo in continua espansione di giochi gratis, ma avere la possibilità di scoprire moltissime produzioni direttamente al day-one.

Farà dunque piacere a molti appassionati la notizia di un nuovo gioco gratis in arrivo su Xbox Game Pass (che potete ricaricare comodamente su Amazon) direttamente al lancio: si tratta di una classica trilogia di RPG tattici in arrivo anche su console.

Si tratta di Shadowrun Trilogy, la raccolta di giochi strategici resa già disponibile su PC, ma che a giugno uscirà anche su console PlayStation, Switch e, naturalmente, anche Xbox.

Il publisher Paradox Interactive ha però confermato una gradita sorpresa per gli utenti in possesso dell’abbonamento sulla console di casa Microsoft: non appena la trilogia sarà disponibile, i giocatori potranno giocarci istantaneamente senza alcun costo aggiuntivo (via Game Rant).

Ricordiamo che si tratta di un incredibile universo con grande enfasi sulla narrazione che unisce le ambientazioni cyberpunk e fantasy: un ibrido molto interessante e apprezzato dalla community.

Shadowrun Trilogy includerà dunque tre grandi giochi, appositamente ridisegnati per essere adattati al gameplay su console:

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

Shadowrun Hong Kong

L’annuncio di Shadowrun Trilogy Console Edition è stato confermato con un trailer pubblicato su YouTube da Paradox Interactive, che vi riproporremo di seguito:

Shadowrun Trilogy sarà dunque disponibile gratis su Xbox Game Pass a partire dal 21 giugno, ovvero dal day one vero e proprio del titolo: fra due mesi i fan potranno divertirsi con questa grande collection senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Ricordiamo che nelle prossime settimane arriveranno tante altre attese novità: su Xbox Game Pass è infatti in arrivo anche un amato capitolo di Assassin’s Creed.

Ma non solo: nei prossimi giorni sarà disponibile su Game Pass anche un’esclusiva PS5: si tratta di uno dei titoli di lancio della console next-gen.

Sfortunatamente, Microsoft ha anche confermato che alla fine del mese i fan dovranno dire addio a 4 giochi gratis, tra i quali emerge un amatissimo picchiaduro a scorrimento old-school.