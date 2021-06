Xbox Game Pass, Square Enix entusiasta: altri giochi al day one?

In una Q&A scritta pubblicata in favore di analisti e azionisti, Square Enix ha mostrato un grande entusiasmo nei confronti di Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento di Microsoft è stato in particolare esaltante per quanto riguarda Outriders, di People Can Fly.

Lo shooter in terza persona si è guadagnato buone recensioni e una userbase di primo livello al lancio di pochi mesi fa.

A contribuire a questo successo è stato innegabilmente il fatto che sia stato lanciato al day one su Xbox Game Pass per console.

Parlando agli azionisti, il publisher giapponese ha illustrato tutta la sua soddisfazione nei confronti di Xbox Game Pass.

«Crediamo che la nostra decisione di rendere Outriders disponibile con Xbox Game Pass di Microsoft non appena il titolo è stato lanciato abbia lavorato anch’essa in nostro favore», si legge nel commento dell’editore.

In particolare, la casa nipponica ha sottolineato che il servizio è stato un toccasana per «costruire una base installata per il gioco».

Square Enix ha aggiunto che «questo non significa che necessariamente lanceremo altri titoli nel genere dei looter shooter», nonostante Outriders abbia avuto «un buon lancio per una nuova IP».

Il risultato positivo dello sparatutto di People Can Fly potrebbe spingere Square Enix a ripetere l’esperimento del lancio al day one sul servizio in abbonamento.

Del resto, sebbene abbia una partnership molto stretta con Sony, sia come publisher che come software house l’etichetta asiatica sta contribuendo in modo determinante al successo della libreria.

Sta infatti portando in dote numerosi JRPG, di cui Xbox è storicamente carente, tra cui l’intera serie classica di Final Fantasy.

Recentemente, dopo un lungo tempo di esclusività per Nintendo Switch, persino Octopath Traveler ha fatto capolino sulla piattaforma.

È legittimo immaginare che altri prodotti Square Enix possano seguire lo stesso percorso, anche se dopo la scottatura di Marvel’s Avengers non è il caso di aspettarsi altri looter shooter dalla label.