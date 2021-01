Xbox Game Pass, in arrivo sei Final Fantasy

Microsoft ha ribadito il proprio impegno a portare sei nuovi Final Fantasy su Xbox Game Pass nel corso del 2021.

L’annuncio originale era arrivato in occasione di X019 poco più di un anno fa e, visto che la lista dei giochi svelati in quell’occasione non è stata ancora introdotta integralmente nel servizio, l’affacciarsi di alcuni rumor in rete ha rappresentato il momento ideale per tornare a discuterne in pubblico.

«Come abbiamo annunciato a X019, siamo entusiasti di portare il franchise di Final Fantasy ai giocatori con Xbox Game Pass», si legge in una nota ottenuta da TrueAchievements.

«Lo abbiamo fatto nel 2020 e continueremo a farlo nel 2021 e oltre. Non vediamo l’ora di annunciare le date specifiche di lancio per altri titoli di Final Fantasy in futuro».

I capitoli della saga annunciati finora non soltanto per Xbox Game Pass ma per la console di Microsoft, che oggi non ne dispone ancora, sono stati:

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII

Final Fantasy IX

Final Fantasy X

Final Fantasy X-2

Final Fantasy XII

Final Fantasy XIII

Final Fantasy XIII-2

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Final Fantasy XV

Per il momento mancano all’appello Final Fantasy X, X-2, XII, XIII, XIII-2 e Lightning Returns: Final Fantasy.

Senza contare che ad oggi non vengono menzionati capitoli importanti come Final Fantasy VII Remake, un’esclusiva PS4 (pare di solo un anno) o l’appena annunciato Final Fantasy XVI, in arrivo invece solo su PlayStation 5.

Il 2021 potrebbe essere comunque un anno di sorprese per i fan dei giochi giapponesi su Xbox, anche considerando quello che sta accadendo con Yakuza.