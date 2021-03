Xbox Game Pass: a marzo Octopath Traveler e altri 11 giochi

Microsoft ha annunciato una nuova ondata di titoli per Xbox Game Pass, sia su console che su PC e mobile.

Si tratta del quarto annuncio, di fatto, per la piattaforma di gioco on demand della casa di Redmond questo mese, e uno che include anche il reveal di un nuovo gioco per Xbox.

Questo è infatti Octopath Traveler, che, scopriamo oggi, sarà disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 25 marzo.

Sarà servita anche la versione PC di Xbox Game Pass, sebbene il gioco sia già arrivato su quella piattaforma tramite Steam.

Questa la lista nella sua interezza:

Undertale (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – Da oggi

Empire of Sin (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 18 marzo

Nier: Automata (PC) – 18 marzo

Star Wars: Squadrons (Console) EA Play – 18 marzo

Torchlight III (PC) – 18 marzo

Genesis Noir (Console e PC) ID@Xbox – 25 marzo

Octopath Traveler (Console e PC) – 25 marzo

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC) ID@Xbox – 25 marzo

Supraland (PC) ID@Xbox – 25 marzo

Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Console e PC) – 25 marzo

Narita Boy (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 30 marzo

Outriders (Cloud e Console) – 1 aprile

Insomma, se pensavate che la prima wave piena di sportivi e l’inclusione di 20 giochi Bethesda avesse saziato Microsoft, vi sbagliavate di grosso.

La lista comprende, come osservato in alto, alcuni annunci già fatti nei giorni scorsi e altri di primissimo pelo.

Outriders è stato svelato ieri come parte della lineup di Xbox Game Pass fin dal suo day one, che per la precisione cadrà tra il 30 marzo e l’1 aprile.

Sapevamo già, inoltre, anche di Undertale, gemma del panorama indie in uscita oggi su Xbox per la prima volta, e Empire of Sin di Romero Games e Paradox Interactive (giovedì).

Le novità assolute sono Narita Boy, Yakuza 6: The Song of Life, Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition, Genesis Noir, Torchlight III, Supraland e Nier Automata per PC (finora era disponibile soltanto su console).

Attraverso EA Play, infine, gli abbonati console potranno portarsi a casa questo mese Star Wars Squadrons, come da programma.