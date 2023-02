Xbox Game Pass, rivelato un gioco gratis di aprile (al Day One)

Microsoft ha da poco rivelato i primi giochi gratis che arriveranno a febbraio il catalogo Xbox Game Pass, sebbene a quanto pare è già il momento di parlare di un gioco che arriverà ad aprile.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricco di giochi gratuiti per tutti i giocatori.

Di recente sono stati resi noti i primi sei titoli che invaderanno il catalogo durante il mese in corso, nonostante il fatto che gli abbonati già guardano a ciò che arriverà alle prossime settimane.

Dopo che a partire da oggi sarà disponibile l’ultimo gioco gratis della settimana di Xbox Game Pass, all’elenco delle produzioni che debutteranno al Day One all’interno del catalogo, andrà presto ad aggiungersi anche Homestead Arcana.

In sviluppo presso gli studi di Serenity Forge, Homestead Arcana unisce meccaniche tipiche dei giochi di ruolo, ad altre tipiche dei cosiddetti life simulator.

La descrizione ufficiale del gioco via Steam recita: «Padroneggia la magia e l’agricoltura ed esplora la catena montuosa che è stata corrotta dal misterioso miasma. Scopri i segreti che si celano dietro alla sua comparsa, coltiva piante che potenziano i tuoi incantesimi e usa la magia della natura per curare la terra.»

Come riportato anche da Gematsu, Homestead Arcana arriverà ad aprile 2023, esordendo di conseguenza al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass. Poco sotto, il nuovo trailer pubblicato in anteprima dai colleghi di IGN US.

Restando in tema, di recente Microsoft ha elencato un’altra serie di titoli che lasceranno Game Pass a breve, e ci sono diversi titoli di alto profilo.

Ma non è tutto: un big sarebbe pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti del tutto inediti.

Per concludere, stando alle parole di un leaker piuttosto affidabile, un grande gioco di ruolo giapponese sarebbe in arrivo su Game Pass, sebbene non sia ancora stata comunicata la data precisa di rilascio.