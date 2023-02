Xbox Game Pass, disponibile da oggi un nuovo gioco gratis «definitivo»

A partire da oggi sarà disponibile l’ultimo gioco gratis della settimana di Xbox Game Pass: si tratta di un folle titolo particolarmente atteso, dato che era già stato “spoilerato” dall’app ufficiale con diverse settimane di anticipo.

Stiamo parlando di Shadow Warrior 3 Definitive Edition, la versione completa e rivisitata dello sparatutto in prima persona pubblicato da Devolver Digital, che sarà disponibile sul servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) fin dal day one.

L’annuncio era arrivato per errore già durante lo scorso gennaio, quando l’app ufficiale aveva comunicato la disponibilità proprio di Shadow Warrior 3 gratis per il download: in realtà, ovviamente, non era ancora stato rilasciato sull’abbonamento.

Da oggi 16 febbraio sarà invece possibile scaricare ufficialmente la Definitive Edition su console e PC, oltre che accedere alla versione in Cloud grazie a un abbonamento Ultimate, ma prima bisognerà aspettare che il titolo venga ufficialmente reso disponibile sui servizi Xbox.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Shadow Warrior 3 Definitive Edition non è infatti ancora disponibile per il download, né è possibile effettivamente acquistarlo, dato che è presente esclusivamente l’edizione base.

Toccherà dunque attendere ancora qualche ora prima di potersi divertire con l’edizione definitiva dello sparatutto, che dovrebbe includere tra le sue novità non solo miglioramenti grafici e delle prestazioni, ma anche nuove modalità e l’atteso New Game Plus.

Vi invitiamo dunque a tenere d’occhio il vostro catalogo su PC e console Xbox per poter essere pronti fin da subito al divertimento e al download: si tratta del penultimo gioco gratuito attualmente previsto per il mese di febbraio, mentre l’omaggio finale del mese dovrebbe arrivare già dalla prossima settimana.

Xbox Game Pass ha infatti confermato che l’ambizioso Atomic Heart sarà disponibile fin dal day one: al momento, non sono ancora stati annunciati ufficialmente eventuali ulteriori giochi gratis in arrivo a febbraio.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che nelle scorse ore sono stati ufficialmente confermati anche i giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass alla fine del mese: ci sono diverse perle che dovreste provare prima che sia troppo tardi.