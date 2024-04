Xbox Game Pass, disponibile da oggi il gioco gratis al day-one più atteso di aprile

Da oggi potrete scaricare uno dei giochi gratis più attesi del mese di aprile dagli utenti iscritti a Xbox Game Pass, che diventa sicuramente il più atteso se si includono le produzioni disponibili fin dal day-one.

Ci riferiamo naturalmente a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l'ambizioso JRPG che intende proporsi come il vero erede di Suikoden, per i fan nostalgici della celebre saga.

Advertisement

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, si tratta di una produzione che ha mantenuto tutte le promesse fatte in sede di campagna Kickstarter ed è un vero e proprio tuffo nel passato, sia per i suoi aspetti positivi che per quelli negativi.

Il titolo di Rabbit & Bear Studios sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) già a partire da oggi, giorno dell'uscita globale del gioco: nel momento in cui scriviamo questo articolo, potete iniziare a pre-installarlo sulle vostre console per essere già pronti al debutto.

Per adesso non è purtroppo ancora possibile giocarci, dato che per lo sblocco toccherà attendere ancora qualche ora: probabilmente arriverà nel tardo pomeriggio intorno alle 18-19, basandoci su quanto avvenuto con altri giochi rilasciati su Xbox.

Ovviamente ci auguriamo che venga sbloccato con qualche ora di anticipo: vi consigliamo di tenere gli occhi aperti sulle rispettive applicazioni ufficiali di Xbox Game Pass, così da essere subito pronti a tuffarvi in questa nuova grande avventura.

Se siete curiosi di scoprire tutti i migliori giochi gratis del mese di Xbox Game Pass che non dovrebbero mancare nella vostra collezione, abbiamo elencato per voi i migliori titoli da recuperare ad aprile: tra questi abbiamo incluso anche Eiyuden Chronicle Hundred Heroes.

Anche se non è presente nella lista, dato che l'annuncio è arrivato soltanto poche ore fa, vogliamo segnalarvi anche un altro titolo imperdibili per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate: EA ha confermato l'imminente arrivo di Star Wars Jedi Survivor!